Pasado este mediodía personal de la CNRT bajo la coordinación del delegado regional Claudio Thieck realizaron un operativo en la zona del paralelo 42 sobre la ruta nacional 40, en la oportunidad detectaron a una menor que viajaba de manera irregular en un transporte de mercadería rumbo a la localidad chubutense de Sarmiento. Pasado este mediodía personal de la CNRT bajo la coordinación del delegado regional Claudio Thieck realizaron un operativo en la zona del paralelo 42 sobre la ruta nacional 40, en la oportunidad detectaron a una menor que viajaba de manera irregular en un transporte de mercadería rumbo a la localidad chubutense de Sarmiento.





El delegado de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte la Patagonia Claudio Thieck lleva adelante esporádicamente distintos controles en las rutas de la región, “estamos tratando de brindar apoyo a la policía de Río Negro de la policía de Chubut en conjunto con gendarmería por lo que nos toca venir seguido a la zona, siempre tratando de poner más que nada en regla el transporte, pero bueno no hemos encontrado más de una vez con algunos temas que son complicados", explico Daniel Pincheira.

Mientras se realizaba uno de estos controles en el medio día de hoy en la zona del paralelo 42 los funcionarios acompañados por policía de Chubut detectaron la presencia de una menor que no tenía el permiso correspondiente para ingresar a la provincia y viajaba en un camión de transporte de mercadería, "Más allá de los permisos de pandemia y demás los camiones de carga tienen prohibido trasladar personas, porque se los prohíbe el seguro y las empresas, en este caso se trata de una empresa de Bariloche que estaba trasladando productos de almacén hacia Chubut, al verificar nosotros los permisos y demás también se encontraba una mujer arriba del camión, cuando se pide la autorización para entrar a la provincia de Chubut, no la tenía por lo que se le da intervención a la policía de Chubut que está trabajando acá junto con nosotros y en ese momento también la policía verifica que es menor de edad esta persona”.













Sobre los permisos de tránsito Pincheira destaco que los traslados de regreso a casa como es en este caso porque la menor tiene dirección en una localidad de Chubut, los tienen que hacer las empresas de transporte de pasajeros, eso se tramita directamente desde los municipios como lo venimos haciendo con el apoyo nuestro pero es muy difícil hacerle entender a veces a la gente que uno quiere que lleguen bien a su casa y para eso tiene que hacerlo de la manera correcta, para que podamos entre todos combatir esta pandemia que estamos viviendo”.

De gauchada

Seguidamente el funcionario destacó que la joven se dirigía hacia Chubut es de Sarmiento mientras que el transporte que llevaba la mercadería llegaba hasta Teca, por lo que se presume que algún familiar iría buscarla hasta este lugar. Mas tarde logramos dialogar con el propietario del transporte de mercadería que sostuvo que le estaba haciendo una gauchada a un cliente, habida cuenta que le había pedido llevar a su sobrina hasta Teca porque no hay servicio de colectivo y la joven estaría varada en El Bolsón hace varios meses, relato.

Finalmente, el funcionario de la CNRT destacó que los transportistas serán multados por transportar a una persona de manera indebida contra los reglamentos pertinentes y la joven quedó demorada por la policía de Chubut esperando que un familiar de El Bolsón llegué a buscarla.













La joven tenía los permisos

Sin embargo, minutos más tarde se la tía de la joven Se contactó con noticias del Bolsón y mostró la documentación pertinente por la cual la menor tenía todas las autorizaciones tanto la del ingreso a la provincia de Chubut vigente desde el día 9 de septiembre hasta el 11 de septiembre inclusive no sólo esto, sino que también tenía el permiso de ingreso a la localidad de Sarmiento

De igual manera Nancy tía de la menor destacó que es la única manera que encontraron para que la joven pueda volver a su lugar de origen dado que se encuentra varada en El Bolsón desde que comenzó la pandemia alejada de su núcleo familiar y ha asistido varias veces a la oficina de turismo local donde no pudieron darle una respuesta para viajar a reunirse con sus familiares, "la única irregularidad es que no sabíamos que no podía viajar en el camión, solo eso", explico.

