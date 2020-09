Como si no faltaran problemas con la cuestión de los mapuches de Villa Mascardi, en las últimas horas hubo un incidente de tránsito y de entrada a la provincia de Río Negro de un funcionario nacional. Se trata del vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Luis Pilquiman, quien fue retenido por la policía en un control de ruta cuando trasladaba a una familia mapuche hasta el asentamiento del lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, lugar que está en el foco de la atención pública por los últimos hechos de violencia con la comunidad local.





Pilquiman manejaba una camioneta que pertenece al Ministerio de Gobierno de Río Negro, asignada al INAI para hacer recorridas y reconocimiento de territorios donde viven comunidades originarias. Fue detenido por un control de ruta en el acceso este a la ciudad de Bariloche, a las 22 del domingo. La Toyota Hilux, patente PBL394, había sido captada por otras cámaras de seguridad proveniendo de la zona de Piedra del Aguila, provincia de Neuquén. El funcionario Pilquiman dijo que venía de un paraje próximo a Pilcaniyeu, Río Negro, trasladando a esta familia mapuche (un matrimonio y dos hijos) hasta la toma de Villa Mascardi.





Los policías le pidieron la documentación y notaron que tenía la constancia de la cobertura del seguro para poder circular vencida. Además, el conductor tenía la licencia de conducir vencido desde hace 5 meses, aunque esta situación no fue considerada por los inspectores porque hay una flexibilización administrativa debido a la extensión de la cuarentena y la imposibilidad de hacer trámites de renovación.













Acta de infracción y certificado de seguro vencido

Otra cuestión problemática es que el funcionario Pilquiman provenía de otra provincia, Neuquén, y debía firmar el acta de compromiso sanitario para hacer la cuarentena obligatorio de 14 días para poder entrar a Río Negro, algo que se negó. Como se le informó que la camioneta iba a quedar retenida y secuestrada por las infracciones detectadas, el funcionario comenzó a hacer llamados a otros funcionarios nacionales y provinciales para que lo ayudaran. No hubo caso. Le quitaron la camioneta y otros vehículos particulares debieron ir a buscar a la familia mapuche para llevarla hasta Villa Mascardi. La camioneta fue remitida a un playón municipal, con fajas de clausura. Finalmente, el propio Pilquiman fue esta mañana a retirarla.





Este episodio no es el primero en el que el vicepresidente del INAI es identificado trasladando gente para sumarse a la polémica toma de Villa Mascardi. El viernes pasado circulaba por la ruta 40, entre El Bolsón y Bariloche, y fue controlado en un puesto que tiene Gendarmería Nacional en el kilómetro 1970. Intervino el juzgado federal de Bariloche y permitió que todos podían continuar su recorrido hasta el lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi.





Por su parte, el director de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, Carlos Catini, confirmó en diálogo con TN el trayecto que hizo la camioneta manejada por el funcionario del INAI, Luis Pilquiman, y la infracción que se le hizo por tener la cobertura del seguro vencida, además de secuestrarse la camioneta.

Comunicado del INAI

A todo esto, en un comunicado, “El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas quiere aclarar, frente a la inexacta información vertida en medios periodísticos nacionales que, el Sr. Vicepresidente del INAI, Luis Pilquiman no fue demorado por ninguna fuerza policial. La noche del domingo 06/09/20 circulaba en un vehículo oficial, adquirido con fondos del Estado Nacional en el marco de la ejecución del relevamiento territorial en la Provincia de Río Negro. Precisamente se encontraba en la zona de Coquelen, aislada por el mal estado del camino y la acumulación de nieve, donde se encontraba gestionando la instalación de una radio VHF para posibilitar conectividad. A su regreso, se trasladaba junto a una familia desde un paraje rural de Pilcaniyeu a la Ciudad de Bariloche para aprovisionarse de alimentos, en el marco de la asistencia focalizada, desplegada en la zona a fin de mitigar el fuerte impacto de la emergencia sanitaria por COVID 19, sumado a los efectos de la emergencia climática por las altas nevadas que sufrieron en la zona. La camioneta oficial cuenta con el seguro obligatorio vigente, solamente que al momento del operativo de control montado no se disponía en formato papel, pero una vez presentado se encuentra nuevamente en poder del Vicepresidente”.





“En cuanto a la licencia de conducir que se encuentra vencida desde el mes de abril, no pudo ser renovada ya que el Municipio de Pilcaniyeu no permite el ingreso de personas provenientes de la zona cordillerana, debido a que dicho municipio no cuenta con casos de Covid-19 y lleva una cuarentena estricta que imposibilitó el trámite de renovación del carnet. Por último, son absolutamente falsas las acusaciones mediáticas, sobre el traslado de personas hacia la zona de Villa Mascardi, que se encuentra ubicada en el extremo SUR de la Ciudad de Bariloche, y el Vicepresidente se encontraba ingresando a Bariloche desde el sector norte, con una familia ajena a la Lof Lafken Winkul Mapu. Entendemos que las falsas noticias, no sólo intentan conspirar contra el proceso de diálogo instaurado para la búsqueda de resolución al conflicto territorial de la zona de larga data en Villa Mascardi, sino que también buscan denostar al Vicepresidente, en su condición de indígena y activo dirigente del Parlamento Mapuche de Río Negro”, agregó el texto.

La policía de Río Negro detuvo una camioneta manejada por el vicepresidente del INAI, Luis Pilquiman, cuando trasladaba a una familia al lof Lafken Winkul Mapu.

