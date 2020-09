Desde muy temprano se inició la sesión especial prevista para hoy por el Concejo Deliberante de El Hoyo; para escuchar testimonios y pruebas de las partes involucradas en la denominada causa de los supuestos “permisos apócrifos”. Jaquelin Parada. Corresponsal de Chubut. Desde muy temprano se inició la sesión especial prevista para hoy por el Concejo Deliberante de El Hoyo; para escuchar testimonios y pruebas de las partes involucradas en la denominada causa de los supuestos “permisos apócrifos”. Jaquelin Parada. Corresponsal de Chubut.

A metros de la ruta 40, en el edificio del Casino de Suboficiales de la localidad; se hicieron presentes los y las concejales integrantes de la comisión acusadora; el intendente acusado Pol Rolando Huisman, su defensa y público presente fuera de las instalaciones, siguiendo la audiencia en vivo por medio de una FM local.

Recordemos que la comisión mencionada fue creada por Resolución N° 017/2020 del deliberante hoyense hace aproximadamente tres meses; y que en el marco de la Ley provincial XVI N°46 de Corporaciones Municipales acusó al intendente Huisman el mes pasado; de ser “responsable en cuanto a emisión de permisos de circulación apócrifos y entorpecimiento al normal desarrollo de la Comisión Investigadora y de la Investigación Ordinaria, por acción y omisión, respectivamente”.

Hace instantes Huisman respondió oralmente a su acusación diciendo que está tratando de entender por qué se lo acusa de negligencia por una cuestión de comunicación entre las áreas de tránsito y desarrollo social, y entorpecimiento del normal desarrollo de la comisión investigadora. “Me pregunto, cual es el parámetro de medir la comunicación en una situación de pandemia. Lo hago, porque creo que a todos nos sorprendió la pandemia.













El oficial Devis es quien dice que necesitan un centro de operaciones en el Hoyo, porque es central para hacerlo en la Comarca Andina. A nosotros nos pareció perfecto, les dije; ¡háganlo! ponemos a disposición el edificio de turismo que está sobre la ruta. Nos parecía una rápida resolución a un problema que se suscitó de una manera inesperada. Ayudamos a más de 2.600 personas con sus permisos supuestamente apócrifos. ¿De qué permisos apócrifos hablan? Todavía no está probada su existencia, las pericias a la fecha, no se hicieron. No sabemos si hubo o no, delito. ¿Cómo voy a tener responsabilidad y menos sobre un delito? ¿Cómo se puede medir si hay negligencia o no? Nosotros solo hemos colaborado con lo que el pueblo pidió por eso somo servidores públicos. ¡No entendemos cómo se nos puede acusar de negligencia!”.

Más delante el mandatario municipal acusado, aseveró que la responsabilidad política debe ser juzgada posterior a la sentencia e investigaciones de la justicia y afirmó que cada vez que el Concejo Deliberante lo citó; él fue.

Con voz firme agregó que en vez de estar hace tres meses con acusaciones y testimonios, “debemos dedicarnos a gobernar. Hay cosas más importantes, como pagar los sueldos, por ejemplo, ahora tengo un paro de ATE y el mundo, el país entero está complicado para estar con esto”. Habló de la crisis de Argentina en época de Macri, de la crisis de la Provincia de Chubut, pidió perdón en tono irónico por no saber cómo actuar en pandemia. Y; tomando un pañuelo que dice 30.000 presentes; Huisman concluyó; “¿cuál es el daño?; ¡no tiene gollete todo esto! No se enfermó nadie que cruzó el paralelo; por los supuestos permisos apócrifos. Acá hay intervención destituyente, como sucedió con la manifestación de los policías en casa de gobierno”.

La sesión transcurre con normalidad en horas del medio día; al menos, hasta el momento.

Cesar Salamín presidente del cuerpo deliberante y en uso de la palabra; le respondió a Pol Huisman después de un cuarto intermedio de veinte minutos; “usted sabe muy bien de qué trata este proceso; con su trayectoria policita ha participado de instancias semejantes. Me parece una falta de respeto la pregunta que me hace. Cómo desconocer lo que sabe muy bien como funcionar”.

La situación pareció subir de tono; cuando la abogada defensora del intendente enojada; exigió se proceda al sorteo para dejar en claro las partes defensiva y acusatoria; afirmando se respete el debido proceso.

Salamín salió al cruce, “desconozco por qué este planteo no se hizo antes” exclamó.

La abogada le respondió; “porque este planteo se hace cuando al defensor se le notifica. En mi caso; nunca llegó tal notificación a mi estudio. Yo, no fui notificada, como la ley manda; para saber quién compone el tribunal y formular la defensa”.

Ahí la abogada y concejal Gisel Cortés replicó; “está previsto el sorteo; pero no nos podemos adelantar. Tenemos un temario y es el presidente del cuerpo quien lo lleva a delante. Se va a leer la acusación y se sorteará a continuación. Pero sino podemos respetar el orden, no podemos seguir”.









