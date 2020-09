En conferencia de prensa el intendente Bruno Pogliano se refirió a la toma realizada el fin de semana último en el barrio Luján, destacando que se trata de un predio privado por lo que no tiene acción el municipio en esta situación, sin embargo, siguen de cerca la determinación que tome la fiscalía local. En tanto el organismo de justicia se reunió con los ocupantes del lote en cuestión. En conferencia de prensa el intendente Bruno Pogliano se refirió a la toma realizada el fin de semana último en el barrio Luján, destacando que se trata de un predio privado por lo que no tiene acción el municipio en esta situación, sin embargo, siguen de cerca la determinación que tome la fiscalía local. En tanto el organismo de justicia se reunió con los ocupantes del lote en cuestión.

El intendente Bruno Pogliano sostuvo que la toma realizada el sábado pasado en el barrio Luján es una toma sobre lotes privados por lo que el municipio no tiene injerencia, "la postura que tiene el municipio es la que he manifestado desde un principio y la he hecho saber prácticamente en todos los medios nacionales, nosotros estamos a la espera en esta ocupación en particular que tiene otro tinte, al ser tierra privada estamos atentos de la resolución que lleva adelante la justicia”, detallo.

Mas adelante agrego: “en este momento también hay una reunión con la fiscalía en casa del bicentenario, esta también parte del concejo deliberante, Fabián Rudolph está presente en la reunión y está también la asesoría legal del municipio también interiorizándose, pero a sabiendas que ese es un problema que debe resolver la justicia ante la denuncia de un privado, es una característica diferente a las ocupaciones anteriores como la Loma del Medio o del Mirador del azul o la del al frente de la planta de gas que era tierra municipal “, enfatizo.





Sobre los lotes en cuestión y la posibilidad de recuperarlos para el municipio Pogliano explicó, “Eso fue una tierra municipal en principio, que fue dada a un privado para llevar adelante un emprendimiento productivo dentro de eso y en el estudio del título que hicimos en estos días había un cargo de que en 3 años se debía llevar adelante sobre ese emprendimiento, esto no se realizó pero tampoco el municipio en su momento hizo el reclamo”, explico Pogliano quien además remarco que fue hace unos 15 a 20 años para atrás, “no es una cuestión de esta última gestión, pero en su momento quién otorgó la tierra con el cargo no hizo cumplir el cargo y esa tierra queda definitivamente en mano de un privado y perfeccionada la operación de esa manera así que en ese sentido no pudimos avanzar y obviamente que sigue siendo un tema entre un privado y la justicia”, subrayo.









Reunión de Justicia con los ocupantes

En concordancia en casa de cultura del Bicentenario se reunieron los delegados de las familias que ocuparon el predio en el barrio Lujan con referentes de la fiscalía local para tratar de llegar a un acuerdo, de la reunión también participaron el presidente del concejo deliberante el doctor Fabian Rudolph y concejales que se interiorizaron de la situación que se vive en el populoso barrio.





