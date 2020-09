Toma de Mirador de Azul. “la toma es algo que no debería suceder”, sostuvo Rinaldi

Con el correr de los días la toma del Mirador del Azul se va afianzando y desde distintos sectores dan su parecer sobre la situación de las familias allí asentadas, hoy dialogamos con el concejal del PJ Tino Rinaldi.

Esta mañana noticias del Bolsón diálogo con el concejal Tino Rinaldi quien brindó su mirada sobre el conflicto de la toma de tierras en el mirador del azul, "en el partido justicialista nosotros realmente creemos que la toma es algo que no debería suceder, pero obviamente el juez tiene herramientas legales para tomar decisiones con las cuales yo no puedo discutir”, explico el edil.

Seguidamente Rinaldi agrego que por supuesto estamos en un estado de derecho y hay que respetar los distintos poderes y las decisiones que toma cada poder, por otro lado el tema de la toma es un tema muy complejo, “Acá hay una demanda habitacional insatisfecha hace muchísimos años hay mucha gente que se ha notado a través de los años sin tener respuesta, - la semana pasada hablé con una señora que hace 17 años anotó y cada vez que cambia el gobierno se vuelve anotar- entonces hay una necesidad real”, enfatizo.

Necesidad y derecho preceptos peronistas

Con todo el edil manifestó que los peronistas siempre donde vemos una necesidad vemos un derecho, pero acá lo que parece es que hay otros actores sociales que cuando ven una necesidad también ven la posibilidad especulativa de hacer un negocio, “nosotros lo que creemos es que el estado tiene que dar una respuesta. La respuesta es planificar, no va a ser una respuesta inmediata por supuesto, pero hay que lograr que cada trabajador y trabajadora de la localidad pueda acceder a un loteo social y construir su vivienda es el objetivo que creemos nosotros desde partido justicialista que hay que lograr”.

Loma del Medio

Seguidamente y en relación a la ocupación producida en el 2011 sobre Loma del Medio de la cual se observan varias irregularidades el concejal confío en que todavía se puede realizar alguna organización que sea más equitativa a la situación actual, "esa toma tiene que tener arreglo y nosotros los que estamos en el estado tenemos que brindar un arreglo cada uno con una solución a esta realidad, cada uno con el rol que le corresponde, el poder ejecutivo es el que más herramientas tiene hoy para hacer eso, nosotros del concejo deliberante ya hemos planteado qué nación pase esas hectáreas que son las que justamente las ocupadas el año 2011 al ejido municipal y ya nos juntamos con los vecinos de esa toma para lograr un trabajo en conjunto”, destaco Rinaldi.

Finalmente, el concejal valoro que no es posible logar nada desde la imposición, “imponer no tiene sentido si después pasa que se escribe algo en un papel o se plantea algo y después en la realidad no sé logra”, enfatizó Rinaldi.





