Durante la tarde de este martes los propietarios de dos, de los lotes ocupados el fin de semana se comunicaron no noticiasdelbolson explicando su situación, a continuación ofrecemos las cartas de lectores que enviaron contando su versión de los hechos.

Martin Lozowski

Me dirijo a Uds. apreciando puedan divulgar lo que a continuación expongo.

En mi carácter de titular de un lote privado ubicado en Lago Puelo los contacto para manifestar mi indignación por la falta de acciones ante una usurpación ilegal ocurrida días atrás en dicho lote y linderos.

Vale aclarar que la titularidad que invoco la otorga una escritura, documento que es emitido por un escribano público, quien valida que el bien pueda ser objeto de esa transacción y que vendedor y comprador puedan actuar como tales en los términos de la Ley.

Allí en esa escritura figura que soy titular de la "Parcela 7, Fracc. 15, del Lote 6; Colonia Mixta Epuyén, Sección Lago Puelo, Provincia de Chubut, cuya nomenclatura Catastral es Ejido 24 , Circ. 3., Sec,. 2, Chacra 3; Parcela 7, de una superficie de 1 Hectárea 50 áreas, 00 centiáreas"

En resumidas cuentas, soy titular del inmueble, tal como la ley lo establece.

Dicho esto, y ante un acto de semejante barbaridad que es la invasión y posterior toma intempestiva de una propiedad privada, estoy sorprendido que el Estado (en todas sus esferas) no haya actuado inmediatamente para impedir dicha usurpación, o cortar su posterior crecimiento.

No es mi intención poner en discusión la necesidad de estas personas quienes seguramente tendrán, quizá, desesperantes motivos para usurpar propiedades. O si responden a algún tipo de organización dedicada a estos fines.

Pero sí es importante destacar que luego del alerta de mis vecinos o de haberme comunicado yo mismo con la policía, no se se hayan arbitrado de manera urgente los medios correspondientes para evitar que aún mas gente siga ingresando a mi propiedad, y posteriormente devolverme lo que me corresponde.

Es el Estado mediante sus recursos quien debería proporcionar los medios para resolver las necesidades del pueblo, tales como la provisión de tierras para vivienda. Esto lo establece la Constitución Provincial (art 95).

Y es el Estado, mediante sus organizaciones, quien debe velar por el respeto del derecho a la propiedad.

Ahora, me veo en la obligación de reclamar mi derecho de uso y goce de algo cuya posesión me ha sido arrebatada violentamente.

Es decir que, además de disponer recursos para la legal compra, para el planeamiento de obras autorizadas y conservación natural del lugar, solicitando permisos, y también debo disponer más recursos para recuperar lo que me corresponde.

También debo asumir que, en el mejor de los casos, me devuelvan mi propiedad destruida producto de la tala indiscriminada de especies, para hacer un "barrio" que se construye sobre propiedad ajena, y que lógicamente no esta autorizado por catastro, ni planificado.

Todo esto es una consecuencia de la falta de acción del Estado, ya sea por no disponer la asistencia a las familias necesitan, o por la falta de acción cuando se violenta la propiedad privada.

MARTIN LOZOWSKI

DNI 24.929.775

Pedro Trionfetti

Toma de tierras y la pasividad del Estado y la Justicia

Me dirijo a su respetable medio para denunciar -como ya han hecho tantos en este último tiempo- la lamentable actitud de las fiscalías intervinientes y del poder político en un tema tan urgente y preocupante como la toma de tierras.

No es mi intención entrar en un debate sobre si existen intereses sombríos y verdaderas mafias sacando provecho de la necesidad de la gente. Porque lo cierto es que la necesidad de muchas familias de acceder a un techo existe, es inocultable y nos duele a todos los argentinos. Pero es responsabilidad del estado (según art. 95 de la Constitución Provincial) proveer las tierras para que estas familias en estado de vulnerabilidad puedan desarrollar sus viviendas dignamente.

En mi caso particular, el 9 del corriente le hice saber vía telefónica a la policía de Lago Puelo que personas desconocidas estaban ingresando a un lote de mi propiedad, situado en Colonia Mixta Epuyen, Sección Lago Puelo, Pcia. de Chubut (nomenclatura catastral: Ejido 24, Circ. 3, Sec. 2, Chacra 3; Parcela 8, Fracc. 15, Lote 6, de una superficie de 1 hectárea, 49 áreas, 99 centiárea), con intenciones de ocupación. Dada la inmediatez del hecho, mi intención era se enviara una patrulla al lugar, a fin de hacer cesar la comisión del ilícito.

A las horas recibí un llamado de la comisaría en el que se me informaba que los efectivos habían concurrido al lugar y habían corroborado los hechos denunciados, que ciertamente existían de 3 o 4 familias en el inmueble, e indicándome que se labraría el acta correspondiente y se elevaría a la fiscalía.

Tal como me solicitó luego la fiscalía, aporté la escritura del lote, toda la documentación necesaria, y realicé la correspondiente denuncia.

¿El resultado? Nada hicieron las autoridades y, según me informó la persona a la que autoricé para gestionar la venta del inmueble, lo que al momento de la denuncia eran de 3 a 4 familias allí instaladas, hoy ya serían cerca de... 30.

Uno puede entender la frágil situación de estas personas, gente desesperada que ingresa ilícitamente a un terreno ajeno, que pone dinero y tiempo para instalarse allí, y que lamentablemente se verá perjudicada, tarde o temprano, al tener que abandonar el lugar.

Pero, por otro lado, me veo obligado a reclamar mi derecho a la propiedad, rogando públicamente a las autoridades que se interrumpa el delito de usurpación (tipificado en el art. 181 del CP) y se me reintegre la posesión del inmueble libre de ocupantes, dado que son muchos los daños materiales que se me ocasionan por la privación del uso, goce y libre disposición del mismo.

En definitiva, de un lado del drama o del otro, todos los involucrados (familias ocupantes y propietarios) somos víctimas: víctimas de la pasividad y desidia del Estado y la Justicia.

EMILIO PEDRO TRIONFETTI

DNI 10.591.829

