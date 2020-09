Dialogando con el padre Ricardo Cittadini comento lo ocurrido en la parroquia nuestra Señora de Lujan, donde rompieron la puerta de ingreso a la misma, lamentando este hecho que causa angustia sostuvo. Además, se refirió a las misas que se están dando con capacidad para 10 personas.

El padre Ricardo Cittadini, expreso que durante la mañana dialogando con el parquero de la peatonal veían que es habitual que una planta, una rosa, un árbol, son bienes comunitarios que al tener momentos para disfrutar de estos lugares se eligen como el paseo en la plaza Pagano, para hacer una foto, pero son lugares que a veces se estropean o no se cuidan por las personas, hoy la toco a la parroquia detallo.

“En horas de la noche no sabemos si quisieron robar, hacer daño, pero es doloroso vivir en una sociedad con tantos niveles de agresión, no pudieron ingresar a la iglesia, pero rompieron la histórica puerta encontrándose atrás de la misma con una reja, no es cuál es el motivo”, expreso el padre.

Lamentablemente esto es casi común, descargar la bronca y no pasa solo en la iglesia, sino también en espacios públicos, luego el padre retomo y dijo que en breve se inicia el arreglo de la puerta con un carpintero, nos causa una angustia lo que ocurrió y que la puerta tiene 50 años.

Al culminar el padre dejo un mensaje a las familias de educar bien a los jóvenes, observar que los medios virtuales están tan presentes, pero no olvidarnos de los valores que siempre deben formar parte de nuestras vidas.

Misas

Finalmente, el padre informo sobre las misas que se realizan los sábados y domingos en los horarios de 11hs, 17hs, 19hs. con los protocolos, el distanciamiento, con diez personas en cada celebración.





