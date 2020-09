Jessica Gutiérrez es una vecina de El Bolsón que acudió a los medios de comunicación pidiendo respuestas sobre la falta de respuestas de la Anses en virtud que hace 4 años se separó de su pareja y aún no puede cobrar los beneficios correspondientes. Jessica Gutiérrez es una vecina de El Bolsón que acudió a los medios de comunicación pidiendo respuestas sobre la falta de respuestas de la Anses en virtud que hace 4 años se separó de su pareja y aún no puede cobrar los beneficios correspondientes.

La joven contó a noticias del Bolsón que hace 4 años está separada del papá de su hija, en un momento cobraba la asignación familiar y los demás beneficios sin embargo luego de la separación se presentó en la oficina local del Anses y pidió que esos beneficios le fuesen depositados a ella, sin embargo la Anses lo tomo como que estaba embargando la cuenta de su ex pareja, "pasaron 4 años y sigo perdiendo derechos, yo no cobró el IFE y la tarjeta alimentar me la sacaron el día de ayer sin mediar ningún aviso por lo que me presente varias veces en la Anses a consultar qué pasa y a que me solucionen esta problemática, me recibe muy amablemente un joven que no me da respuesta”, detallo Jessica.

Más adelante la mamá explicó que desde hace 4 años el papa de su hija no convive con ella, incluso tiene una situación judicial que amerita la concurrencia de abogados ya que el papa no se hace cargo de su hija, "mi situación como es como la de otras tantas personas que no pueden acceder a los beneficios y tampoco tiene respuestas, eso me complica porque incluso yo trabajaba en una empresa de aquí de El Bolsón a la cual me hicieron renunciar por lo que también fui al Anses a preguntar por esta situación y tampoco me supieron ayudar".

Más adelante Jessica confirmó que se ha comunicado con el papá de su hija quien a su vez le ha dicho que el sí, está cobrando los beneficios inclusive le consulta ¿cómo puede ser que vos no los cobres y yo sí?, sin embargo, con esta situación planteada la joven sostiene que ha tenido que salir por los medios como lo han hecho otras personas, hacer públicos sus problemas para tratar de tener una respuesta, enfatizo.





-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------

powered by 123ContactForm.com |