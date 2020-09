Venta de tierras tomadas en redes sociales







Oscar Peretti y José Luis Ortega son vecinos y referentes de distintos productores de la zona del río azul quiénes esta mañana volvieron a realizarle a la justicia provincial y federal un ferviente pedido para que ordenen la desarticulación de las actuales ocupaciones.

Primeramente Peretti agradeció la sumatoria de la asociación de productores al reclamo, “ la grata consecuencia de lo que fue la marcha que se hizo el día 29, es que se acercó, se comunicó mucha gente entre ellos la asociación de productores y hoy esta acá en su representación José Luis Ortega con quién seguimos trabajando por el tema que nos ocupa que es la usurpación de la zona de Loma del medio y ahora con una nota que vamos a elevar a la justicia Federal firmada por la mayoría de las instituciones locales, donde pedimos precisamente que se regularice la situación y que tiene que ver con el pedido de desalojo”.

A su tiempo Ortega explico que los sobre pasa le asombro, “La premisa hoy para mí sigue siendo el asombro, realmente nosotros no deberíamos estar acá porque para eso están las autoridades, cuando se comete un delito nosotros esperamos que la justicia actúe como eso no ocurrió en el año 2011 nosotros tenemos el temor de que en este momento tampoco ocurra, por eso salimos en defensa del bosque, como siempre decimos los árboles no pueden defenderse solos necesitan de nosotros”.

Sobre la historia repetida el productor destaco, “el temor es que básicamente se siguen repitiendo los mismos errores, un déficit habitacional, la inacción de las autoridades para gestar una un proyecto de urbanización social, los punteros políticos que aprovechan la situación y autoridades nacionales que fomentan y fogonean este tipo de tomas”, sostuvo Ortega.

Nota elevada a la justicia

El Bolsón, 8 setiembre 2020





Los abajo firmantes, todos representantes de instituciones, asociaciones y fuerzas vivas de la comunidad de El Bolsón, expresamos nuestra voluntad inquebrantable y nuestro anhelo para que nuestros bosques nativos con especies en peligro de extinción, sean preservados por las autoridades, encargadas por nosotros, de velar por ellos.

Hace nueve años ante el mayor de nuestro asombro, vimos como trescientas hectáreas de la Reserva Forestal Loma del Medio-Rio Azul, eran usurpadas, ocupadas, taladas y en muchos casos vendidas haciendo un uso de estas tierras boscosas que no es el fin que la naturaleza destino para ellas.

Hoy volvemos a asombrarnos ante un nuevo intento de repetir esa irreparable pérdida para nuestra comunidad y para la humanidad toda, y es por ello consideramos indispensable y urgente se desarticulen las actuales usurpaciones en la zona del Mirador del Río Azul y Cabeza del Indio, no solo para salvaguardar una zona boscosa tan querida y disfrutada por todos nosotros y por los muchos turistas que año tras año nos visitan, sino también para sentar el antecedente indispensable para que estas ocupaciones no se extiendan al resto de la reserva forestal.

Concientes que estas conductas delictivas (usurpación, artículo 181 del Código Penal) que atentan al medio ambiente, tienen como base una realidad de déficit habitacional, altos valores inmobiliarios de las tierras y la ausencia de proyectos sociales de urbanización, también vemos que estas circunstancias producto de la inacción y la incapacidad durante décadas de los poderes políticos de turno, son aprovechadas por punteros políticos que organizan y fomentan las ocupaciones ilegales.

Hacemos nuestro más ferviente pedido a la justicia provincial y federal que ordenen la desarticulación de las actuales ocupaciones permitiendo con ello preservar no solo las sesenta y cinco hectáreas actualmente tomadas sino también sentando el precedente indispensable para que no se repitan en el futuro causando con ello la desaparición de toda la Reserva Forestal Loma del Medio-Rio Azul.









Marcar un hasta aquí

Finalmente, Oscar Peretti sostuvo que esto se tiene que terminar, “Por favor esto no puede ser, hay que marcar un precedente así cómo se debe marcar un precedente ahora de que está debe ser la última toma en un bosque nativo, en una reserva forestal también se tiene que detener esto que es el negocio inmobiliario detrás de las tomas”, sentenció Peretti.





