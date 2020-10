Es a instancia de un proyecto presentado en el concejo deliberante por el ejecutivo municipal y prevé el cobro de un valor mensual de unidades fiscales que al cambio serían cerca de $500 hecho que fue negado unánimemente por los concejales en virtud de que la unidad fiscal se multiplica hasta tres veces por año y los feriantes sostienen que no tienen el dinero qué se le podría solicitar y a fin del año que viene terminarían pagando una suma exorbitante. Sobre le surgimiento de otras ferias dijo “a nosotros nos ayudan montón porque realmente no tenemos espacio en la saladita”.

Esta mañana noticias del Bolsón diálogo con Mara Vega, referente de la feria la saladita quien en relación a este proyecto Interpuesto por el ejecutivo municipal explicó, “había un proyecto de ordenanza donde estuvimos trabajando con el concejo deliberante, la verdad nosotros estamos muy contentos en el concejo porque sentimos realmente apoyo de ellos, hubo un proyecto anteriormente como un borrador dónde habían muchos puntos y cuando se pasó en limpio no fue lo que habíamos acordado pero bueno hay que negociar porque nosotros somos conscientes de que tenemos que pagar un Canon por el espacio público porque estamos ocupando un lugar un espacio público, sabemos que tenemos que pagar un Canon”, reconoció la referente.

















Seguidamente agrego, “cuando pasamos la información de la última reunión que tuvimos con el intendente hacia nuestros compañeros todos dijeron que no, por una cuestión de que el intendente no va a ceder ningún beneficio a cambio para la saladita, él nos avisó y nos dijo que nosotros tenemos que pagar si o si un derecho público, pero que no nos va a poner ningún tipo de servicio”.

Sobre lo tratado en el concejo Vega detallo, “Nosotros habíamos acordado con los concejales en pagar un Canon fijo Sí y ellos nos ayudaron a bajar el Canon porque se va a pagar como como unidad fiscal y la unidad fiscal está en este momento $46 pero sabemos que aumenta a $100. Entonces el vendedor de cosas usadas iba a pagar 5 unidades Fiscales que ahí salen los $500, los reventa 7 unidades Fiscales y los puestos de comida 10 unidades Fiscales, pero qué pasa, nos enteramos que la unidad fiscal aumenta 3 veces al año entonces nosotros estaríamos pagando cinco meses al año que sería de septiembre a enero pero siempre estaríamos hablando con el tercer aumento entonces al sacar cuentas vamos a pagar un Canon muy importante dentro de uno o dos años”, calculo la feriante.









Con todo Vega reconoció el pedido que se ha hecho, pero también enfatizo en continuar dialogando, “Nos hacemos cargo que nosotros le hemos estado planteando desde que empezó este tema de la cuarentena también y ya están teniendo la facultad de que se pague, pero queremos seguir trabajando, queremos seguir en diálogo con el concejo para poder llegar a un arreglo. Pero como te digo, así como van a sacar unos pesos desde la saladita, la saladita también quiere servicio por lo menos el agua”, enfatizo.

Estamos de acuerdo que nazcan otras ferias

Sobre el surgimiento de una nueva feria en el barrio obrero la referente de la saladita destacó que se trata de una buena opción, no sólo la del barrio Obrero sino todas las otras ferias que se están abriendo en distintos barrios, "qué bueno a Fabián que me preguntaste esto porque era algo para aclarar, nosotros no estamos en contra de esa feria, al contrario a nosotros nos ayudan montón porque realmente no tenemos espacio en la saladita porque como estamos reducidos, nos viene bien lo que sí voy a ser sincera que nosotros pedimos es que trabajen de la misma forma que trabajamos nosotros, a nosotros nos exigen un montón de cosas y eso quizás se malinterpretó y pensaron que nosotros no queríamos la feria”, sostuvo.

Finalmente Vega agrego, “sabemos que está funcionando esta feria que las manejan las chicas Gaby la hija, tenemos otra feria en la punta del Puente Viejo, tenemos una de San José, está por abrir otra cerca de radio nacional o sea, está bárbaro porque la gente necesita trabajar y la saladita no puede abastecer a toda la gente, entonces lo único que queremos nosotros estaríamos bueno que nos podamos unir y poder trabajar de la misma forma”, sentenció.





