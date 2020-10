Después del operativo del pasado viernes en el que las y los rionegrinos varados en Chile pudieron volver a sus casas, el Gobierno Provincial gestiona la repatriación de quienes continúan en el país vecino.





Con protocolos aprobados por los consulados y en un trabajo conjunto con la Dirección Nacional de Migraciones, rionegrinos y rionegrinas retornaron a sus hogares mediante el Paso Internacional Pino Hachado, en sus vehículos particulares, con los permisos necesarios y el Test RPC de COVID-19 negativo.





Actualmente, la Provincia trabaja para que quienes aún no han podido retornar por no contar con vehículo particular u otras complicaciones puedan hacerlo. Se está coordinando el traslado de las personas en el territorio chileno hasta el cruce, para que desde ese punto, puedan volver a sus hogares mediante micros el Gobierno provincial contratará especialmente para este operativo.





Se insta a los ciudadanos y ciudadanas rionegrinas que se encuentran en esta situación en el país vecino, a contactarse con los consulados establecidos en Puerto Montt y Concepción para formar parte de los listados que serán autorizados para su retorno.





De esta manera, el Gobierno de Río Negro continúa garantizando que cada vez más rionegrinos y rionegrinas puedan volver a sus hogares para seguir cumpliendo las medidas necesarias ante la pandemia de COVID-19





