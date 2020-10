Desde hace varias semanas el barrio denominado Toma del D.P.A se ve envuelto en una efervescencia social que se suscitó con la venta de una precaria vivienda, para los vecinos autoconvocados del barrio la venta es ilegal ya que existe una ordenanza que prohíbe la venta de lotes ocupados o tomados previamente. La otra parte sostiene que son dueños de la vivienda y tienen el derecho de hacer lo que quieran.

La toma del D.P.A, (departamento provincial de aguas), surgió ya hace unos 10 años atrás, en la avenida San Martín Norte un lugar que estaba previsto para generar el Boulevard que nace en el Paralelo 42 y debía terminar justamente en el acceso al barrio Luján, sin embargo hace 10 años y con la falta de espacios para poder construirse una vivienda unas 17 familias ocuparon los 200 m de largo que tiene este barrio y que a pesar de las promesas electorales de distintos intendentes que pasaron por el ejecutivo municipal hoy en día cuentan Únicamente con energía eléctrica y como una paradoja del destino viviendo a tan sólo 20 m de la cisterna que abastece el agua potable a toda la localidad ellos tienen que hacer 50 metros hasta una canilla pública, para tener el vital elemento.

Sin embargo la problemática, más allá de la de los servicios tiene que ver con la venta de los lotes ocupados, dialogamos esta mañana con Amancay y Patricia dos de las referentes del merendero Los Peques, quienes solicitan que la casa en cuestión quede para el merendero, " nosotros acá en el barrio no estamos de acuerdo que ocupen las tierras para después venderlas, ya se dio una situación hace un par de años que alguien quiso vender una casa que había armado en la toma y nosotros nos opusimos y lo convencimos de que no era la situación y la casa se la dimos una persona que realmente lo necesitaba,”, detallo. “Ahora se vuelve a dar una historia similar, pero nosotros queremos que esta casa quede para el merendero ya que en el lugar que está funcionando es un lugar prestado, ahí no solo puede funcionar el merendero, sino que también queremos abrir un salón de usos múltiples del barrio y una sala de atención primaria de la salud", explicó amancay.





















Seguidamente detalló que la persona que está vendiendo la casa tiene otras propiedades tanto en El Hoyo como en el barrio Esperanza y una camioneta de último modelo por lo que no necesita el dinero de la venta de esta casa, si bien reconoció que la mujer vivió cerca de 5 años en la precaria vivienda luego se puso en pareja con otra persona y se fue del barrio solo dejó un cuidador y finalmente la vivienda la vendió e intentaron durante la noche meter a un nuevo propietario y esto generó el enojo de los vecinos.

A su tiempo Patricia, otra referente del merendero y del barrio, explico que el merendero Los Peques asiste cada lunes, miércoles y viernes a más de 20 chicos y ahora están comenzando a hacer cenas para unas 70 personas en virtud de la situación económica que se atraviesa por la pandemia covid-19, entonces adelanto que cada lunes, miércoles y viernes tienen que cocinar con los mismos utensilios que usan en sus casas porque lo único que tienen como propiedad del merendero es una olla que le regaló una vecina que colabora muchísimo y lo demás es todo prestado y a voluntad de los vecinos.

Sobre los alimentos para el merendero agrego que salvó desde la CETEP se les aporta todo lo que tiene que ver con los alimentos secos y desarrollo social del municipio probé los húmedos la carne y la leche.





Intervención municipal.

En virtud de lo que está sucediendo los vecinos del barrio piden la inmediata presencia de la subsecretaria de desarrollo y hábitat del Municipio de El Bolsón Juliana Ortega quien ya tomó cartas en el asunto muñéndose de la documentación pertinente sobre la supuesta venta de la vivienda.

La otra parte

Seguidamente noticias del Bolsón se hizo presente en la vivienda en cuestión y diálogo con quién se identificó como encargado de la misma y ante la consulta del medio periodístico sobre si quería dar alguna explicación de la situación que se vive en el barrio? sostuvo que él es meramente un cuidador, al tiempo que salió otra persona del interior de la vivienda destacando que quien dice ser la dueña de la vivienda tiene el derecho de hacer lo que quiere con la casa porque es de ella, en relación a la ordenanza vigente que prohíbe la venta de lugares ocupados o tomados que cuentan solamente con un certificado de ocupación, el hombre sostuvo tajantemente: “hay muchas ordenanzas que no se cumplen en El Bolsón”.





