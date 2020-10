El siguiente relato nos lo envía una lectora interactiva quien fue testigo de un hecho lamentable que ocurrió en un vivero de la ciudad. El siguiente relato nos lo envía una lectora interactiva quien fue testigo de un hecho lamentable que ocurrió en un vivero de la ciudad.

“Esta mañana estuve en un vivero del centro. Una señora entró sin barbijo o tapaboca, amablemente la empleada le explicó que por ley sin eso no podía entrar. Esta señora dijo: yo no uso.

Con eso era suficiente pero continuo que había que informarse mejor, que había que leer a los científicos, que nos mienten. Independientemente de si tiene razón o no, la falta de respeto que mostró a la empleada tratándola de no lectora es indignante.

Personas como esta esperan que las respeten y no respetan lo mínimo que es la ley. Puede creer o no y está en su derecho, pero en una sociedad lo mínimo es respetar la ley, aunque no estemos de acuerdo.

Si no nos piden la opinión no se debería dar, y no hacer como esta señora que trató de adoctrinar a una empleada que además estaba ocupada atendiendo a otras personas.

Quiero destacar lo amable que fue la joven empleada de este vivero.”





