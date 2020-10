Esta mañana el COEM brindó una rueda de prensa informativa acerca de la habilitación del Gobierno Provincial a las actividades recreativas para el corredor de la Cordillera.





“Esta prueba piloto tiene vigencia hasta el 9 de noviembre y consiste en la visita recreativa, únicamente durante el día, entre los residentes de El Bolsón, San Carlos de Bariloche y Dina Huapi. Hay que adaptarse a este contexto y seguir cuidándonos”, indicó el secretario de Gobierno a cargo del Coem, Agustín Guasco.





El secretario de Turismo, Bruno Helrriegel, explicó que “para poder realizar las visitas recreativas deben descargar o actualizar la aplicación Circulación Río Negro o bien pueden ingresar en www. circulacionrn.altec.com.ar . Los residentes deberán registrarse en “Recreación” detallando fecha, datos del grupo de viaje y del vehículo.





“En El Bolsón continuamos realizando controles, entendiendo que seguimos en emergencia sanitaria por la pandemia. Debemos seguir cuidando a los vecinos de El Bolsón porque es nuestra responsabilidad. Por eso quien no tenga el permiso mediante la aplicación o no haya podido acceder, no podrá ingresar a la ciudad”.





En tanto Carolina Solari del Hospital de Área de El Bolsón señaló que “el visitante va a elegir áreas de recreación o espacios que tienen protocolos, aquello que nos preocupa son las visitas de familiares y amigos, lo cual representa, según las estadísticas, el principal modo de contagio. Por ello apelamos a la responsabilidad social y continuar respetando las medidas de prevención”





