Noticiasdelbolson accedió a los testimonios de las dos partes que en este momento llevan adelante un conflicto por toma de tierras en el Paraje rural El Foyel. Videos gentileza Nito Cortez.

En la toma de tierras que se está generando en la zona del Foyel donde hay una denuncia radicada en el Ministerio Público Fiscal dependiente de Francisco Arrien,en la localidad de El Bolsón se logró el testimonio de las dos partes involucradas en este conflicto.





La vecina afirmó que no se van a mover del lugar que siempre les prometieron un lugar pero no ocurrió. explico somos diez hermanos y también estamos con sobrinos es importante que digamos que somos una lof en nuestro territorio. Nosotros queremos que la gente conozca esta situación que hoy nos toca vivir entendiendo así que si tienen derechos en sus territorios que nos vengan a ayudar asi algun dia podamos nosotros también ayudar en su recuperación territorial.

















Luego comentó que en horas de la tarde vino gente al lugar de Foyel, de El Manso a acompañar a este sinvergüenza que nos estafó el campo, hizo referencia la vecina a gente de Foyel expresando que los amenazó diciendo que los iban a matar.

























En el sector se hizo presente el fiscal comenta que les dijo que el hijo de Soriani pasaba a darle de comer a los animales abajo, creando de esta manera malestar.

Al culminar pidió a la gente de los derechos humanos que los amparen que estén cerca de ellos están en lucha de recuperación territorial a su vez mencionó que están necesitando un abogado que acompañe esta lucha destacando que el Inai también los acompaña en el reclamo.





































La sobrina explicó que llegaron los policías de El Bolsón al lugar y luego el fiscal Arrien, ellos estaban cuando vino gente con palos y hierros, no hacían nada frente a la situación que vivíamos. El fiscal les dijo al personal de la policía que trate de que no se quedará la gente pero no hicieron nada .

En un momento el fiscal diálogo a mi tía Rosa en el cual llegan a un acuerdo en mano donde el hijo de Soriani pasaba a alimentar a los chancho en la parte de abajo, paso con el comisario en su camioneta luego dejó al comisario acá y él mismo no hizo nada, debía entrar y salir esto no ocurrió hubo complicidad con el comisario.









La hija de Soriani comentó que les parece increíble que vengan estas personas diciendo que son propietarios cuando no es así , exigiendo derechos que no tienen del lugar.

Afirmó que ellos no tienen derecho a estar en el campo a mi me consta que mi papá no estafó a nadie. no es cierto lo que dicen ellos nunca vinieron aca.

La joven dijo que los vecinos pueden dar fe que el campo nunca fue de ellos osea están reclamando algo que no existe finalizó.









