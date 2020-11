Fueron las declaraciones del intendente de Lago puelo Augusto Sánchez al ser consultado sobre los anuncios realizados por el gobierno provincial sobre la apertura turística nacional para el próximo 3 de diciembre, “A partir de los primeros días de diciembre Chubut se abre, no vamos a pedir PCR, no vamos a pedir testeo, no vamos a pedir nada”.

“Si hablamos de turismo en nuestra expectativa desde la localidad del Lago Puelo es que sí, que podamos seguir avanzando, aunque es un poco confuso dado que estamos en una prueba intracomarcal con la Comarca de los Andes entre Lago Puelo y podríamos decir Trevelin a Corcovado”, explicó el mandatario al ser consultado sobre la apertura turística anunciada.

Seguidamente y sobre los reparos interpuestos desde el área de salud de Esquel agrego “hace una semana se anunció por una videoconferencia de parte del ministro de turismo de la provincia de Chubut y del ministro de salud en conjunto con el gobernador que empezamos está y es un poco confuso porque los directores de los hospitales y el área programática Esquel justo el sábado cuando comenzaban esta experiencia, plantearon algunas dudas y objeciones pero nosotros seguimos trabajando en hacer esta experiencia piloto que nos va a poder posibilitar-- si funciona bien-- a partir de los primeros días de diciembre ir abriendo el turismo entre la comarca para después poder avanzar en la apertura de hecho del turismo que pueda venir de otro lado”, sostuvo Sánchez.

Sistema de salud deficiente

Más adelante Sánchez se refirió a la garantía que puede dar el Noroeste chubutense toda vez que los turistas necesitan también sentirse que están contenidos con una buena atención sanitaria, “el sistema de salud básicamente en el noroeste de Chubut no modificó nada en estos 9 meses de pandemia, salvo algunas mejoras en los edificios, el sistema (entendiendo que el sistema son muchos componentes el edificio, el personal que cobre en tiempo y forma y que tenga los insumos necesarios), y a su vez siempre estamos hablando de las camas disponibles Qué Esquel y El Maitén deberían haber aumentado mucho más la disponibilidad de camas de terapia intensiva, cosa que no sucedió”, enfatizo.

Seguidamente y en concordancia sostuvo, “ahora es el momento donde tiene que haber mayor responsabilidad individual, porque no nos olvidemos del turista, de lo que piensa, el turista nos consulta sobre esto, porque la información salió el ministro de turismo de Chubut A partir de los primeros días de diciembre Chubut se abre, no vamos a pedir PCR, no vamos a pedir testeo, no vamos a pedir nada, el anuncio lo hizo públicamente el ministro entonces yo lo que digo es: el turismo va a funcionar indistintamente de los controles que pueda hacer el estado para funcionar, si hay un cuidado muy personal del turista y del que presta el servicio”, enfatizo Sánchez.

Con respecto a los valores se arranca de valores base donde una cabaña para cuatro personas lo mas accesibles ronda en $2500 desde ahí para arriba, cuando nos referimos a un cubierto ósea un valor individual para almorzar o cenar seria de $500 para arriba, esto depende de lo que uno desea consumir culmino Sánchez.





