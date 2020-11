Kayak en el Parque Nacional Los Alerces









Conocida la noticia brindada por el gobernador de la provincia de Chubut Mariano Arcioni sobre la apertura a turística, al menos por regiones noticias del Bolsón diálogo con el vicepresidente de la cámara argentina de turismo sede Chubut Miguel Sosa quien remarcó las expectativas que se tienen para los próximos días con la llegada del turismo intraprovincial.





“Es una noticia muy esperada por todos, no solamente los que estamos en la actividad sino todos los ciudadanos del corredor de los Andes y de la provincia toda. La verdad es que esto ameritaba una decisión formal de parte del poder ejecutivo, de la autoridad de salud, obviamente la gente de Ministerio de turismo de Chubut con quienes venimos haciendo un trabajo brillante en los últimos cuatro meses y se dieron las circunstancias, el acompañamiento y obviamente al requerimiento”, detalló Sosa.

Seguidamente agrego que ya estamos entrando en la temporada estival y faltaban definiciones, obviamente que faltan todavía no decisiones nacionales, pero al menos en Chubut esta la decisión tomada de empezar a circular.

Circulación regional

En relación a como se puede disfrutar de esta primera etapa Sosa explicó, “en principio lo que tenemos previsto en conjunción con el gobierno y las autoridades, se está abriendo la apertura es por comarca, en nuestro caso le corredor delos Andes que comprende desde Corcovado a Lago Puelo, para lo que es la actividad turística en este periodo, para una mayor apertura se van a esperar un par de semanas para ver cómo evoluciona en la circulación, Cómo es la dinámica para la apertura entre comarca dado que la provincia dividió en 3 regiones en la circulación”.

No hay post Pandemia

“Lo hemos venido manifestando fehacientemente y totalmente convencidos no existe la el término post pandemia, va hacer con pandemia todas las actividades diarias de vida, hasta que vayan saliendo las vacunas y qué tanta ansiedad tiene la población mundial. Seguramente se van a tomar otras medidas para para convivir, Pero la realidad es que la convivencia hoy es con pandemia, tenemos obviamente la responsabilidad máxima social de distanciamiento, barbijo y la higiene, no tenemos fórmulas mágicas para lo contrario”, enfatizó.

La gente quiere salir

La realidad es que ya hace varios meses tenemos relevado y hay una demanda contenida muy importante, “nosotros desde la cámara de turismo pedimos un estudio de una consultora donde en la consulta a nivel nacional muy grande entre las cinco preguntas que se le hacían es que quisiera hacer si tuviera la posibilidad de circular a cualquier ciudadano común, y el 74% de la gente dijo salir de paseo aunque sea al pueblo de al lado, o sea la demanda está contenida, no hay que hacer demasiado simplemente es elaborar la noticia como lo hacen ustedes, Una vez que el vecino se enteró que tiene la posibilidad de circular, nos pasa a cada uno estamos ansiosos a lo mejor de lago puelo de una vueltita por Trevelin sin esa restricción psicológica, no tengo que pedir permiso, es esa situación es la realidad del sector sabemos que hasta que no comienza la temporada de verdad no va a mover la aguja en económico, pero si mueve la aguja muchísimo en lo anímico de todas las personas no solo las que están en la actividad sino a los ciudadanos comunes”.

La necesidad de unificar protocolo

En relación a los protocolos y cómo se va a unificar el turismo nacional el referente turístico destacó que hay cinco provincias que hasta ahora tienen cierto reparo, sin embargo de las 19 provincias que adhirieron hay 7 que tienen protocolos distintos, por eso es el pedido de la cámara Argentina de turismo, de tener un protocolo unificado detallo Miguel Sosa, “ ya Chubut dictaminó que no va a pedir PCR para el turismo nacional cuando abramos la frontera Río Negro lo está haciendo momentáneamente, pero cuando se abra a partir de diciembre también esta estableció que no va a pedir PCR es más, las provincias patagónicas tiene la idea unificada de no pedir el PCR porque es una locura tener tres o cuatro protocolos para cualquier persona que viene de los grandes centros urbanos”, sostuvo el vicepresidente de la CAT sede Chubut.





