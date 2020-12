La asociación de disminuidos visuales desde El Bolsón hizo uso de la banca del vecino esta mañana cuando el concejo deliberante local trataba el tema del consejo del discapacitado, “nada sobre nosotros, sin nosotros”, sostuvo Analía Romero.

En diálogo con noticias del Bolsón Analía Romero y Carlos Valle de Adivi se refirieron al proyecto que fue aprobado por el deliberante bolsones y de cuál sostuvieron que no fueron consultados, " hay varios artículos con los que no estamos muy de acuerdo, que las personas con discapacidad no tienen ni voz ni voto, cuando se armó este proyecto a nosotros nunca se nos invitó, este proyecto hace una semana que lo había retirado de acá de la presidencia de concejo nunca nos tuvieron en cuenta en todo está pandemia”, detallo Valle y agrego que cuando la representante que armó este proyecto salió por los medios diciendo que ella había invitado a todas las instituciones yo empecé a hablar con el grupo y a nadie consulto, “y bueno se dieron varios artículos que no estuvimos de acuerdo”, enfatizó.













Estamos arrancando mal

A su tiempo Analía Romero se refirió al trabajo con la inclusión de los principales actores, “nosotros pedimos primero, ya que estás hablando de un consejo de y para personas con discapacidad que nos consulten. Entonces si hablamos de un consejo de personas con discapacidad donde no participan las instituciones o las personas con discapacidad, estamos arrancando mal es como puse el ejemplo ahí en la banca del pueblo --Es como hablar de un consejo de mujeres y que no haya mujeres que está representado por hombres--. Entonces sí hablamos de un consejo de personas con discapacidad tiene que haber personas con discapacidad”.

Seguidamente agrego que Adivi es una institución que todo el mundo la conoce, “hace 12 años que nosotros trabajamos y no fuimos consultados, O al menos avisados suponiendo que bueno se les pasó, pero necesitamos que con este proyecto, en esta ordenanza se cambien un par de cosas, por ejemplo que dice que el consejo local sería el único órgano consultivo para la municipal, nosotros creemos que hay muchas organizaciones no solo la nuestra, sino lo de las chicas con discapacidad auditiva, el gremio de Unter tiene el área discapacidad, el equipo de inclusión del instituto de formación docente que está haciendo un gran trabajo, también pueden ser órgano consultivo de la municipalidad en temas de discapacidad y de accesibilidad”, propuso Romero.

Con voz, pero no con voto

Seguidamente y en medio de la sesión en los concejales se confirmaron que se invitará a participar con voz, pero no con voto a un integrante de cada uno de los organismos que tienen relación con las personas con discapacidad a lo cual la referente Analía Romero sostuvo que espera que esta normativa se cumpla.

Nada sobre nosotros, sin nosotros

Finalmente, Romeros destaco, “conocemos la convención de los derechos de las personas con discapacidad y su lema es: --nada sobre nosotros, sin nosotros--. Entonces nada de tema discapacidad sin personas con discapacidad de eso se trata.

No soy trapo de piso de nadie

“Ojalá que nos tengan en cuenta, yo sé que hay muchas veces que soy un tipo muy jodido como dicen, me he enterado por alguno pasillo por ahí, pero soy jodido haciendo valer los derechos de todas las personas con discapacidad de El Bolsón, de todas las personas no estoy mirando si es negro o blanco”, detallo Carlos Valle.

Mas adelante cerro, “este consejo así como está formado, nunca nos tuvieron en cuenta a nosotros. Yo no me quiero pelear con nadie, y muchas veces me dicen que cálmate; Si me voy a calmar, pero ahí cosas que muchas veces de los años 22 años que tengo acá en El Bolsón han ocurrido cosas que muchas veces dan bronca, yo no soy perfecto, pero cómo dice el dicho, --no soy trapo de piso de nadie—“, sentencio Valle.





