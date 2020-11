Se trata de un vecino del barrio San José que fue detenido este mediodía cuando escapaba del patio de la unidad 12 de El Bolsón robándose una moto de la policía, "a mí me secuestraron la moto y la justicia me da muchas vueltas para entregármela, entonces yo vengo y me llevó la primera que agarró", sostuvo el ofuscado vecino.

Sin lugar a dudas la localidad de El Bolsón tiene esos condimentos que de vez en cuando nos llaman extremadamente la atención, este mediodía fue uno de esos casos cuando un vecino del barrio San José ingreso sigilosamente al patio de la comisaría 12 de El Bolsón y salió corriendo con una moto a la rastra.

De inmediato un efectivo policial se percató de la situación y a menos de 30 metros logró detener al vecino quién consultado sobre su accionar explico: “a mí me secuestraron mi moto y la justicia da muchas vueltas y no me la quiere devolver. Entonces yo vengo y me llevó la primera que agarró”, habría explicado el joven.

Claro, lo que llama la atención es que el hombre se estaba llevando una moto de la brigada de motociclistas de la policía, identificada y con los calcos de la policía.













Más allá de lo pintoresco del caso no deja de ser un intento de robo el que perpetró este vecino, por lo que quedó detenido a disposición de la fiscalía local y luego en horas de la tarde recuperó la libertad, pero no su moto.





