En contacto con noticias del Bolsón Fuentes policiales confirmaron que ayer desde las 17 horas se procedió a dar cumplimiento a una diligencia de allanamiento solicitada desde la oficina fiscal de la comarca andina dependiente del ministerio Público fiscal de Chubut quién le dio intervención a su par de la localidad de El Bolsón el procedimiento se llevó a cabo en la Calle Mariano Moreno al 3000 arrojando resultados positivos por lo que se procedió al secuestro de varios elementos tuvieron Fuentes confiables.

De manera extraoficial también se supo que en el lugar se habrían recuperado elementos de tecnología y telefonía móvil por un valor cercano a los $100000 concordantes con los que fueron denunciados como sustraídos en la localidad de El Hoyo.

Cabe destacar que el robo ocurrió la semana pasada en la localidad del noroeste chubutense y el día viernes a través de redes sociales los damnificados señalaron que habían sido víctimas de la presencia de los cacos donde aprovecharon la ausencia de una persona que estaba atendiendo pacientes y se llevaron distintos elementos del inmueble.

“Por favor, pido que, si ven estos objetos en venta o se los llegan a ofrecer, sepan que son robados. Las cosas que más les importaría recuperar son un grupo electrógeno Lusatoff naftero 3500w; una motosierra Toyama 3480; una PC Sony Vaio lcd 24 pulgadas 6gb ram 1 tb (all in one); una TV Sony Bravia 55 pulgadas y una tablet Samsung Galaxy tab2 16 gb”, señalaron las víctimas.





