Una vez conocida la noticia y publicada en el boletín oficial de la República Argentina noticias del Bolsón viajó hacia Lago Puelo para dialogar con Richard Wirtz uno de los referentes regionales respecto al pedido del autocultivo de cannabis.





Wirtz festejo el anuncio realizado en horas de la mañana pero también remarcó que esto demora mucho en llegar y no tendría que haber sido por una cuestión netamente económica sino por una cuestión de necesidad hay personas que necesitan un tratamiento con distintos derivados del Cannabis porque les ayuda a sobrellevar una dolencia a una enfermedad terminal, " tema de del Cannabis medicinal que nosotros lo queremos fundamentalmente desvincular del tema de la palabra Si se quiere marihuana que es una palabra que viene desde hace años es el nombre pero tiene mala prensa está ligada digamos al narcotráfico a la y a Lalo pero hay cosas que nosotros queremos desvincular absolutamente Por qué se trata de cannabis medicinal.

Sacar de drogas peligrosas al Cannabis

Consultado el referente sobre si a partir del día de la fecha el autocultivo deja de ser un delito fue cauto y pidió un par de días para interiorizarse más sobre la publicación del boletín oficial, “Yo entiendo que sí, me estaba interiorizando, estaba tratando de leer el decreto en el boletín oficial, pero habría que modificar la ley de narcotráfico. No sé si está contemplado si un decreto modificar una ley, pero yo creo que habría que esperar unas horas, ver cómo evoluciona este tema porque si ya la Organización Mundial de la Salud inclusive Naciones Unidas había pedido que se sacará de drogas peligrosas al Cannabis, yo creo que se va a dar”, enfatizo.

Seguidamente Richard agrego, “esta modificación Yo creo que es muy importante, lo celebramos sobre todo para aquellos que estaban esperando una respuesta por la salud, esto tiene que ser por un cuidado paliativo, medicina alternativa, no renegamos de la medicina pero cuando no queda más nada, cuando no dan efecto los medicamentos y esto lo digo por experiencia propia y muchos lo deben saber, recurrimos al Cannabis y ha dado los resultados que esperábamos, no es mágico, no cura todo, no se sabe bien pero es una muy buena posibilidad”, sentencio Wirtz.

Sobre la publicación en el boletín oficial

“Resulta impostergable crear un marco reglamentario que permita un acceso oportuno, seguro e inclusivo y protector de quienes requieren utilizar el cannabis como herramienta terapéutica”, detallaron en el Decreto publicado en el Boletín Oficial.





Según indicaron en la nueva reglamentación que regirá en todo el país, la iniciativa se determinó para brindar una respuesta equilibrada entre el derecho de acceso a la salud y la seguridad sanitaria. “Establece un registro específico para usuarias y usuarios que cultivan cannabis para fines medicinales, terapéuticos y/o paliativos, como así también promueve la creación de una red de laboratorios públicos y privados asociados que garanticen el control de los derivados producidos”.





