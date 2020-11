Imagen gentiliza Revista Orsai.







De no mediar ninguna situación adversa el comité de emergencia local nos dará permiso para comenzar este sábado con el campeonato de AFuCA dijo el coordinador Alberto Almirón.

Está todo listo y dispuesto para que la redonda comience a rodar de manera oficial en las canchas de la región así lo explico el coordinador de África Alberto Almirón, "estamos con mucha fe, mucha confianza, de poder arrancar este día sábado con la divisional B el domingo con la A, tratando de ver las canchas y preparando los distintos escenarios, pero sobre todo con mucho optimismo”.

Seguidamente el coordinador de la Asociación de Futbol de la Comarca Andina agrego, “tenemos 3 zonas en la división A y 2 en la divisional B con un total de 46 equipos que van a estar compitiendo”, detallo Almirón quien además remarcó que son más de mil jugadores que vuelven oficialmente al futbol.

Con todo, le coordinador explico que ya se ha logrado un acuerdo con una aseguradora, “ hemos acordado con un seguro para los mil y pico de jugadores que tenemos, además, hicimos un convenio con la clínica La Merced, hemos presentado el protocolo con todo lo que nos han pedido, con todas las medidas que sean necesarias, también presentamos las planillas con un modelo que se va a utilizar en los partidos así que esta todo listo para este fin de semana”, detallo Almirón.

El que no cumple no juega.

Sobre los protocolos de seguridad enfatizo, “nosotros desde nuestro lugar también estamos con el firme compromiso de hacer cumplir las reglas, aquel que no las cumple lamentablemente no puede jugar”, sentencio y explico que la liga ha comprado los cuatro termómetros que les han pedido, uno para cada cancha como también harán lo mismo con los elementos que sean necesario para estar acorde con lo solicitado desde el COEM.

Sin buffet

Finalmente el referente deportivo se refirió al compromiso que deberán tener las hinchadas y la posibilidad de que haya buffet en las canchas, “lo hemos charlado mucho y nosotros desde nuestro lugar de AFuCA no estamos avalando el armado de un buffet y le hemos dicho a los clubes que el que quiera tener un buffet que vaya se presente en el COEM, presente un protocolo de cómo va a trabajar el buffet y cuáles van a ser las medidas que se van a tomar en este caso, pero nosotros no vámonos a aceptar un buffet que no esté autorizado antes”, sentenció Almirón.





