Lo confirmó Alicia Roldán secretaria de desarrollo económico de Lago Puelo, junto al secretario de finanzas Mario Scandizzo dieron cuenta sobre el trabajo que se viene realizando con los integrantes de la feria la saladita a la cual desde el concejo deliberante se les otorgó un predio en una plazoleta pegada a la escuela 194.

Es un espacio de comercialización al aire libre de varios varias personas que comparten un mismo espacio público en este sentido y haciendo digamos dándole una respuesta desde el estado municipal de manera urgente al pedido dado el tema de pandemia y economía que sé es que estábamos pasando en el mes de julio es que se elabora la ordenanza digamos para asignarles un espacio de trabajo y darles una respuesta para que resuelvan esa diaria económica que este grupo social presentaba en ese momento Así que el 24 de julio de 2020 se aprueba la ordenanza municipal que les asigna que digamos les asigna el espacio de trabajo y el espacio político también de trabajo dentro de un lugar fiscal que tiene lago puelo”, explico Alicia Roldán secretaria de desarrollo económico.

Sobre le espacio designado la secretaria detallo, “Yo en su momento eleve la nota al concejo deliberante con la nominación catastral del área de tierra que es la circunscripción 1 sector 3 manzana 16 parcela 9. Esa es la asignación que tiene la saladita, sería al costado de la escuela 194, hay una plazoleta ahí se emplazó La Saladita y luego al estar funcionando La Saladita con tanto éxito yo me di una vuelta”.

Seguidamente Roldan destaco que los feriantes estaban contentos con el espacio otorgado, “también hablé con ellos, en su momento me dijeron que estaban muy contentos con el espacio”, cabe recordar que comenzó a funcionar durante la pandemia, “la saladita como espacio de comercialización no existía dentro del Ejido de Lago Puelo. Es algo creado ahora, se instituye esta forma de comercialización por eso se les da ese espacio, bien asignado porque en realidad la feria la saladita tiene otras políticas de trabajo”.





Otras políticas de trabajo

Sobre lo que se comercializa en la feria la funcionaria sostuvo que es otra política de trabajo distinta a los productores, “la saladita tiene una política de trabajo de cosas usadas, de cosas nuevas, de intercambio de servicios, tiene un montón de cuestiones que resuelven la diaria, pero que no necesariamente tiene que estar emplazada en la Plaza Central”, afirmó Roldan.

De inmediato agrego “la Plaza Central es para los productores, para los artesanos, para eventos culturales que se hacen en la época de visitantes; La saladita es para es para nosotros es para el pueblo”, sentenció.

Abiertos la dialogo

En otro párrafo le secretario de finanzas Mario Scandizzo explicó que la municipalidad de Lago Puelo tuene las puertas abiertas, pero con respeto, “Las puertas de la municipalidad nunca estuvieron cerradas lo que le planteamos en la reunión que estaba yo, porque ahora tengo a cargo mío inspectoría general Y seguramente se va a ir a hacer inspecciones”, detallo Scandizzo.

Amenazaron a una inspectora





Con todo el funcionario se refirió a la situación que vivió una inspectora de comercio, “ayer llamaron a una inspectora municipal de comercio y la amenazaron, le dijo que sí le iban a hacer inspección, o a tocar su mercadería los iba a cargar a Palos, entonces creo que no hay diálogo posible cuando uno actúa de esa manera y sabiendo que tiene un lugar específico para poder estar y para poder trabajar”.

Política de por medio

Finalmente consultado el funcionario sobre su se observa una acción política de trasfondo, fue contundente, “nosotros lo que vemos es que están sucediendo un montón de cosas juntas que hace que esté que tengamos algún tinte político por detrás, nos toman las tres hectáreas de la ruta, nos tomaron la cantera por 48 horas, hoy surge todo este tema de la plaza, claro que creemos que hay un tinte político”.

Estamos pagando la deuda de campaña de la otra gestión

Además sostuvo, “ lo estamos viendo también con todo este tema y además ahí hay gente que son proveedores municipales que no entienden todavía que aquí hay una deuda de la gestión anterior de más de 20 millones de pesos, que nos hicimos cargo, que estamos tratando de pagarla tanto Leandro García como yo que lo que lo sucede en el cargo, con la voluntad del intendente municipal de pagar estás deudas y vemos que nos vienen a presionar sabiendo que no la gastamos nosotros y te vienen con el tema de los pozos, de los baches, acá se han gastado más de $3 millones en carne de asado solamente en el mes de octubre de 2019, se ha gastado en corralones más de $15 millones de peso solamente en corralones para sacar durante la campaña, entonces lo que planteamos nosotros, es esperen un poquito estamos saliendo de todo este tema”, detallo Scandizzo quien disparo duramente contra la gestión del ex intendente Raúl Ibarra.





