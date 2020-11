El sello de Safe Travel que obtuvo el municipio de El Bolsón, por parte del INPROTUR y con la participación del Ministro de Turismo de la Nación, permite a la localidad ser un destino seguro gracias a la aplicación de protocolos e inspecciones realizadas de los mismos.

“Apremiando dicho trabajo a través del tiempo, nos encontramos con esta realidad tan próxima que trata sobre la apertura del turismo a nivel nacional, y para acelerar el proceso de habilitación, se realizaran directamente las inspecciones sin visita previa” resaltó Sofia Seroff, directora de la Secretaría de Turismo de El Bolsón. Hay que considerar que El Bolsón cuenta con más de 200 alojamientos registrados y habilitados, y en paralelo, en base a denuncias realizadas por prestadores sobre alojamientos que no cuentan con habilitación, también serán inspeccionados todos aquellos que todavía no estén en regla. La finalidad es asegurar que todos los alojamientos estén preparados y sean seguros para los visitantes de esta nueva y particular temporada de verano, y de esa forma también cuidar a la comunidad local.

