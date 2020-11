El comisario Sergio Blázquez dio precisiones sobre el operativo llevado adelante el viernes al mediodía para liberar sano y salvo al fraile que estaba retenido en el interior de la parroquia Nuestra Señora de Luján en El Bolsón cuando un grupo de manifestantes de mapuches tomaron el lugar exigiendo que se deje sin efecto la orden de la justicia Federal sobre el desalojo de un predio ubicado en Villa Mascardi.

Con la mira puesta en recuperar sin ningún daño físico al fraile que estaba retenido en el interior de la parroquia Nuestra Señora de Luján y también que los manifestantes mapuches dejen de ocupar ese espacio el comisario Sergio Blázquez encabezó el viernes pasado el operativo de seguridad que terminó con tres personas detenidas, " nos anoticiamos por un sacerdote que se acercó a la comisaría de que un grupo de encapuchados habían ingresado a la parroquia, por tal motivo encabezó el operativo junto con el segundo jefe de unidad y personal policial que teníamos ese momento, fuimos a constatar la situación”, detallo el Comisario.









Seguidamente explicó cómo fue el panorama con el que se encontraron al llegar a la parroquia, “cuando íbamos llegando pudimos oír los gritos desde dentro de la iglesia de varias personas que hasta ese momento no sabíamos cuántos eran, lo primero que intentamos fue ingresar por la puerta lateral izquierda de la iglesia la cual da a las oficinas y nos dimos cuenta que era imposible ya que estaba con una barricada, decidimos ingresar por la parte posterior y esa puerta también estaba barricada, pero el sacerdote tenía una llave y con un poco de esfuerzo logramos vencer la resistencia, ingresamos e hicimos unos metros y ya encontramos la puerta que accede al salón dónde estaban estas personas”.

Una persona retenida

Una vez en el interior los efectivos policiales se percataron que no solo había tomadla la parroquia, sino que también había una persona retenida, “lo primero que hicimos fue tomar dimensión de la situación y dialogamos con ellos”, sostuvo el comisario Blázquez.

Sobre quiénes eran los integrantes del grupo y que exigencias tenían detallo: “no se quisieron identificar en ningún momento, hablamos con una señora que estaba como referente que me dijo que ella no era la referente; solamente se identificaban como Mapuches. Pero era con la única con la que pudimos entablar diálogo, además nos dimos cuenta que había una persona que estaba en el lugar en contra de su voluntad, conforme lo que ella nos manifestaba”, “Luego de un largo tiempo de negociación, me dijeron que el franciscano quería permanecer, pero eso fue todo el fruto de la negociación”.

Mas adelante los integrantes del grupo que tomo la parroquia manifestaron que querían tener un diálogo con obispado de San Carlos de Bariloche y el obispo de Buenos Aires, así que se puso en conocimiento el fiscal de turno quien pasados unos minutos se acercó y continuanos trabajando en conjunto en el Operativo.

En este punto le consultamos al comisario Sergio Blázquez si se identificaron de qué comunidad mapuche era habida cuenta que la región hay varias comunidades a lo que el funcionario policial destacó de que en ningún momento destacaron a qué grupo mapuche pertenecen.

La importancia de contar con personal calificado

Dadas las características del Bolsón, seguramente tanto el Comisario Blázquez como el Segundo Jefe Subcomisario Oscar Zapata, nunca pensaron que en la tranquila localidad de El Bolsón iban a tener que implementar los conocimientos adquiridos tiempo atrás cuando hicieron el curso de rescate de personas en situación de rehén, "había una persona que estaba en contra su voluntad en ese lugar, por lo que comenzamos con la negociación y tomamos algunos recaudos que se llevan a cabo en estas situaciones, cabe destacar que hay empleados policiales que se han capacitado para esa situación”, valoro el jefe del unidad 12.

Seguidamente continúo explicando cómo se trabajó, “entonces el modo de trabajo es de cortar primeros servicios como el gas, la luz, para que esta gente no tenga el acceso, es el método de negociación. Gracias a Dios se priorizo el diálogo con ellos y una vez que se hizo presente en la en la iglesia el fiscal al cabo de una hora aproximadamente esta persona que estaba retenida salió del lugar y solamente quedaron dentro del salón las personas que se identificaban como mapuches”.

Evitar un mal mayor

En concordancia mientras todo esto sucedía en el interior de la parroquia Nuestra Señora de Luján, afuera cerca de 200 personas, vecinos de la localidad de El Bolsón se autocongregaron para observar lo que estaba sucediendo, mientras que una veintena de simpatizantes del grupo mapuche también aguardaban expectantes, Incluso en varios pasajes se dieron momentos de tensión y amenazas entre ambas fracciones por lo que desde la Coordinación de Seguridad entendían que la situación que se daba afuera de la parroquia, era latente en un desenlace violento, en virtud de esto se reforzó la seguridad. Una vez producida la salida voluntaria de los manifestantes de la Catedral, se dio detener algunos de los integrantes cuando se desplazaron algunas cuadras, logrando la detención de tres personas, " con el segundo Jefe de unidad armamos el operativo, en este sentido quiero agradecer realmente al personal policial de la comisaría 12, un personal que está en todo momento, cuando nosotros los convocamos y con muy buena predisposición , inmediatamente se apersonaron en el lugar”, agradeció Blázquez

Sin embargo, en los primeros minutos eran pocos los efectivos por lo que había que tener en cuenta la situación de un posible enfrentamiento entre vecinos, “en un primer momento nos superaron en número en la puerta principal de la iglesia, dado que había personas afuera de la Catedral que estaban a favor y otras que estaban en contra de lo que estaba sucediendo. Entonces cuando salen del lugar yo decido comenzar la detención una vez que se retiren, a unas cuadras de la iglesia, porque había muchas personas, no sabía que intención tenían, yo veía que estaba mucha gente a favor igual que mucha gente en contra de los que ocurría, transcurrido unos minutos logramos la detención de algunas personas que permanecieron en los calabozos de la comisaria”, explicó Blázquez.





Luego de la detención de estas tres personas y su control sanitario en el hospital de área de El Bolsón, donde también se dieron incidentes con los manifestantes afines a la causa mapuche, hubo dos demorados más. La justicia tomó cartas en el asunto y rápidamente se hizo el control de detención vía zoom con la oficina de justicia de San Carlos de Bariloche y los cinco detenidos recuperaron la libertad a las 21 horas del mismo viernes por orden del juez.

Cabe destacar que esta situación de zozobra, de angustia y momentos de gran tensión que vivió toda la comunidad de El Bolsón desde el mediodía, se perdió pasadas las 21:30 horas cuando este grupo de no más de 40/50 personas, se retiraron del sector de Plaza pagano y el centro de la localidad volvió a tener la tranquilidad que la caracteriza durante todo el año, y la noche cerro como si nada hubiese pasado.





-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------

powered by 123ContactForm.com |