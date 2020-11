A un mes de que tenga lugar el eclipse solar que atrae a miles de entusiastas de todo el mundo, dialogamos con Diego Galperín del grupo astronómico Osiris quién nos da algunas recomendaciones de cómo cuidarnos para poder disfrutar del evento, pero también nos cuenta cómo es la posibilidad de viajar a la localidad de Valcheta que será el lugar más propicio para disfrutarlo.





Primeramente Galperin destaco que están contentos de haber escuchado buenas noticias en relación a la apertura del turismo en Río Negro a partir de diciembre, “con esa perspectiva estamos ya más en camino que antes para poder llegar a concretar lo que tenemos planificados de ir a las grutas y determinar el 14 de diciembre en Valcheta con una observación pública del eclipse solar y qué esperamos que haya gente de allí, con los protocolos necesarios como para poder obviamente cuidar nuestra salud, pero al mismo tiempo poder ver el eclipse o sea simple vista”.





Sobre la actividad programada por el grupo Osiris detallo, “vamos a ir con el grupo Osiris, el día 12 ya estaremos en la zona de las grutas, el día 13 estamos viendo y evaluando sí haremos algunas actividades al aire libre ahí en las Grutas depende un poco de la organización del municipio local que nos den un espacio y estén interesados en que hagamos charlas al aire libre con las condiciones actuales posibles que brinda la el protocolo actual y ya el 14 de diciembre lo que está en preparación con el municipio de Valcheta es la observación pública y en un predio que está en intersección de la ruta 23 y la 60”.





Como se verá en El Bolsón

En principio aquí en El Bolsón no se trata de tiempo de exposición, sino de porcentaje por la alineación de los planetas, en esta localidad se podrá observar un 93% del eclipse y no el 100% cómo va a ser en la zona de Valcheta, “En El Bolsón la luna y el sol de podrá ver como corrida de luna y no vas a ver que todo se va a tapar, el 93% se tapara, la duración total es de más o menos la misma, dos horas y media en un máximo que llega hasta 93% el eclipse en cada punto es distinto por eso es en fases . Más o menos empieza 11:50 y termina a las 14:50.

Información sobre el Eclipse Solar

El lunes 14 de diciembre de 2020 ocurrirá un eclipse total del Sol que será visible desde una amplia superficie de Sudamérica que abarca los países de Perú, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina. Este tipo de eventos ocurren cuando la Luna se ubica delante del Sol, impidiendo que sea posible ver la totalidad de dicho astro. En esta oportunidad, la zona de máximo eclipse pasará por el norte de la Patagonia Argentina, donde la Luna ocultará totalmente al Sol, lo que hará que se oscurezca el ambiente, haciéndose “de noche” en pleno día. En el resto de Argentina el Sol se cubrirá parcialmente, siendo mayor el oscurecimiento cuanto más cerca de la franja de totalidad se encuentre el observador.

Debido al movimiento de revolución de la Luna en torno a la Tierra, su sombra se desplaza de Oeste a Este, por lo que los horarios de comienzo, de totalidad y de finalización del eclipse dependerán de la ubicación del observador. Para cualquier lugar en Argentina dentro de la zona de totalidad, el eclipse ocurrirá entre las 11.40 y las 14.50 hs, siendo su máximo, cuando se hace “de noche”, entre las 13.05 y las 13.25 hs (Hora Argentina). En esos horarios, el Sol estará relativamente alto, por lo que cualquier ubicación en el centro de la zona de totalidad (línea azul) será igualmente favorable para la observación del fenómeno.









RECOMENDACIONES PARA OBSERVAR UN ECLIPSE SOLAR EN FORMA SEGURA

Nunca debe observarse el Sol sin protección en los ojos dado que la retina puede ser dañada aún sin sentir molestias. Para esto existen anteojos especiales que permiten el paso de una muy pequeña parte de la luz o puede utilizarse un filtro de máscara de soldar de índice no menor a 13. Nunca debe observarse el Sol directamente con anteojos oscuros, radiografías, lupas, prismáticos, telescopios, etc. Es muy importante proteger la vista. No obstante, existen formas de apreciar un eclipse en forma indirecta, sin comprometer la vista del observador:













Cámara oscura: la forma más sencilla y común de observar un eclipse solar es mediante la proyección a través de un agujero pequeño. Para ello se debe conseguir un tubo largo de cartón (como los usados para enrollar las telas) y colocarle en un extremo una cartulina negra que impida el paso de la luz del Sol. Luego se realiza una abertura pequeña que deje pasar la luz, de forma tal que se proyecte la imagen del Sol en una hoja de papel colocada en el otro extremo del tubo. Conviene hacer del lado de atrás, en un lateral del tubo, una abertura que permita quedar de espaldas al Sol en todo momento, manteniendo la línea de visión hacia el interior de la pantalla de proyección.





Cámara oscura.





Proyección con telescopio o binoculares: es una de las mejores técnicas para observar un eclipse. Se hace pasar la luz del Sol a través del instrumento (diafragmando la entrada de luz para disminuir su ingreso) y se proyecta sobre una superficie lisa donde incluso se pueden llegar a observar algunos detalles de la superficie solar. Es recomendable utilizar lentes de bajo aumento ya que producen imágenes más grandes y generan menos calor, protegiendo el instrumento. Nunca ver el Sol directamente a través de ningún instrumento óptico ya que puede producir quemaduras graves en la retina.









Proyección.

El eclipse también puede ser observado si se dispone de un filtro solar adecuado, de calidad comprobada, los cuales se diseñan para utilizarlos como anteojos o para colocarlos delante del telescopio:





Anteojos para eclipses: utilizan un filtro a base de un polímero negro especialmente diseñado, lo que permite utilizarlos para observar el eclipse cómodamente. Pese a esto, es conveniente no mantener la vista fija en el Sol durante mucho tiempo seguido.

Filtros para telescopios: deben cubrir la totalidad de la entrada de luz, colocándose delante del instrumento. Se adquieren en los comercios dedicados a la venta de instrumental astronómico. No deben usarse filtros que se colocan en el ocular (donde se ubica el ojo), ya que pueden romperse debido a la alta temperatura provocada por la concentración de los rayos solares.





-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------

powered by 123ContactForm.com |