Antonella pide que no le saquen a su hijo, “Me decían que no servía como madre”.



Se trata de una joven mamá que lucha para evitar que la SENAF y la justicia le saquen a su hijo. Antonella llegó a El Bolsón hace 3 años huyendo de la violencia de género que casi le cuesta la vida a ella, a uno de sus hijos y a su hermano. Se trata de una joven mamá que lucha para evitar que la SENAF y la justicia le saquen a su hijo. Antonella llegó a El Bolsón hace 3 años huyendo de la violencia de género que casi le cuesta la vida a ella, a uno de sus hijos y a su hermano.

Cuando se fue de Comodoro Rivadavia hace 3 años buscando la paz para poder vivir y llegó El Bolsón, Antonella nunca pensó que comenzaba a otra odisea, hoy nos cuenta como lucha para evitar que le quiten a su hijo, “hace más de 2 años que me sacaron mi hijo y hace como un año que no lo puedo ver, exijo justicia de otra manera hacia los medios porque tienen una excusa de que yo no sé maternal”, nos cuenta acongojada la joven mama.

Me decían que no servía como madre

Seguidamente Antonella agrego que tiene un bebé muy chiquito y quiere que se crie junto al hijo que el quitaron, “ya estoy cansada de esto, hablé con el juez, con la SENAF, la SENAF, pero ellos me trataban muy mal, me decían primero que si --lo vas a recuperar--, después que no que no servía como madre, muchas veces me han tratado demasiado mal y yo creo que ese tipo de trato y no me merezco”, explicó Antonella.





Con todo la joven explico que una ex empleada de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Negro (SENAF), tiene a cargo a su hijo, “lo tiene una chica que se llama A.O y ella lo tiene a base de mentiras, ella dijo por todos lados que nene estaba desnutrido, que estaba con medicamentos y nunca fue así, mi nene siempre estuvo bien conmigo; Hay muchas madres y comete muchos errores y sin embargo los tienen no se los sacan”.

Mas adelante y en relación a la mujer que tiene a cargo a su hijo Antonella detallo, “por lo que me enteré es retirada de la SENAF, trabajo un tiempo ahí y ella lo quiere tener al nene, por todos lados dice que se lo van a dar que está esperando a la orden del juez y yo le dije que me no me quiero enterar que quieren hacer papeles debajo la mesa, porque lamentablemente ellos se hablan entre ellos, tienen sus arreglos por lo que me enteré”.

Yo sé que vos sos mi mamá y Alejandra es la que me cuida

“Yo quiero recuperar a mi hijo Alejandro, va a cumplir 4 años y la última vez que lo fui a ver en el jardín me decía --yo sé que vos sos mi mamá y Alejandra es la que me cuida, nada más--, eso lo tiene muy claro mi hijo, que yo soy su mamá y había muchas veces que yo me sentía re mal porque se largaba llorar las veces que me veía se quería venir conmigo”.

Antonella acudió a los medios porque según relató ya es un secreto a voces que se quieren quedar con su hijo aduciendo que no lo puede cuidar dado le pasado de violencia de genero que tuvo que atravesar.





