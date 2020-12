Parafraseando la reconocida canción de Alejandro Sanz qué dice “Cuando nadie me ve puedo ser o no ser, cuando nadie me ve pongo el mundo a tus pies”, aquí en El Bolsón Cuando nadie los ve se juntan para hacer todos precandidatos a intendentes y de esta manera desbancar al actual intendente Bruno Pogliano? La reunión entre peronistas y radicales la confirma a través de un WhatsApp enviado por el ex legislador y dirigente peronista Rubén Torres a la redacción de noticias del Bolsón, donde en una nota de minutouno.com explica magistralmente el hecho, que algunos dirigentes negaron.

Si bien la noticia ya la había hecho pública, noticias del Bolsón hace 1 semana cuando sostenía que había se había desarrollado una Cumbre peronista buscando la posibilidad de destronar del sillón de 25 de mayo y Roca al actual intendente Bruno Pogliano, en verdad no sabíamos que de las charlas participaban también referentes radicales.

De esta manera y como relata con una pluma prodigiosa minutouno.com, mientras el intendente Pogliano y la gobernadora Arabela Carreras se reunían para dar inicio a la temporada turística en la región tratando de mitigar la acuciante situación económica que envuelve al sector y por ende a miles de vecinos de la localidad, cuando nadie los ve peronistas y radicales se reúnen para buscar un sucesor al intendente Bruno Pogliano.

Párrafo textual de Minuto Uno, “mientras la gobernadora inauguraba la temporada de verano junto a la Ministra Vélez e intendentes que representan el potencial cordillerano y costero, el 90% de la oposición al actual Intendente de El Bolsón se reunía a expresar en una carta abierta a su comunidad el compromiso y valores ciudadanos que motivaron la conformación de un espacio denominado “Multipartidaria de El Bolsón”, conformado por vecinos que, estando o no en el poder, conocen la importancia de mantener activa la participación ciudadana, de cara a solucionar aquellas necesidades insatisfechas que sigue teniendo la comunidad. Como señalan en su carta abierta:

“Cabe aclarar que este nuevo espacio no nace de una especulación electoral, ya que faltan tres años para la próxima elección local. Sólo nos impulsa la idea de que hay más voces y opiniones que las que define una mayoría, y queremos expresarlas en forma conjunta, con el peso que da un consenso amplio y debatido.

Así, nos une a todos la condición de vecinos de El Bolsón y, ahondando el sentido de pertenencia a nuestra comunidad, queremos aportar una visión de políticas de largo plazo, de acuerdos sobre ejes de desarrollo sociales y económicos, de abordaje común de problemáticas que hoy cruzan a nuestra comuna”.

Cabe destacar como dice la “Carta Abierta”, (llamativamente no se dan nombres de quienes firman la carta), que en el horizonte no hay elecciones municipales salvo la de diputados nacionales a mediados del 2021 y para la intendencia local faltan aún 3 años, la consulta que se cae de maduro es ¿se están apurando peronistas y radicales? o sienten que Pogliano no llegará a la final de su mandato, ¿cuánto tendrá que ver estas reuniones que comienzan a darse con una futura gobernabilidad del mandatario bolsones?





