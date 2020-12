Los enfermeros de la provincia de Rio Negro dejaron en claro que su postura ante la oferta provincial de una Asignación Estímulo – Plus Pandemia, en la localidad de El Bolsón dialogamos con Hugo Benítez quien remarcó los puntos del comunicado emanado en tal sentido.

En el día de la fecha y luego de haber conocido el anuncio del gobierno, correspondiente a la Asignación Estímulo – Plus Pandemia, el Plenario Provincial de Delegados Hospitalarios Autoconvocados bajo el amparo legal de la Fe.S.Pro.Sa comunica que los trabajadores manifiestan:

- El RECHAZO TOTAL Y REPUDIO a la mencionada asignación, por considerarlo no solo insultante en cuanto al monto que significará en los ingresos, sino también porque dadas sus características de NO REMUNERATIVO, NO BONIFICABLE, NO UNIVERSAL Y NO PERMANENTE, entendemos que la medida NO DA RESPUESTA A NUESTRO RECLAMO Y NO PRETENDE SOLUCIONAR EL CONFLICTO.

- EL RECHAZO Y REPUDIO al aumento de la remuneración a las jefaturas, POR NO RESPONDER A NINGÚN PUNTO DE NUESTRO RECLAMO, por ser una medida divisoria y por no considerar que sea el momento de destinar fondos a tal fin, cuando hay un reclamo salarial de fondo, para el cual el Gobierno de Río Negro insiste en manifestar que no los tiene.

Por ello declaramos LA CONTINUIDAD DEL CONFLICTO Y EL REFUERZO DE LAS MEDIDAS, poniendo en evidencia esta situación de destrato y abandono por parte del Gobierno hacia los trabajadores, que agudiza el malestar de la Salud Pública Rionegrina, y pone en riesgo la Salud de la población.

