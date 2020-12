Pasado el primer fin de semana largo de la temporada turística de verano la localidad de El Bolsón se mostró con un interesante caudal turístico que hace entusiasmar a los prestadores del sector.





Los complejos de alojamiento se encontraron con una ocupación de hasta el 70%, patios gastronómicos y cerveceros con muy buena concurrencia de mesas hacen pensar que la temporada turística de El Bolsón será un aliciente para terminar un año catastrófico.

El Khazen, es uno de los empresarios turísticos más reconocidos de la zona en diálogo con Noticias del Bolsón dio un panorama de este fin de semana largo, " mira este sí la verdad que fue un buen fin de semana se aprovechó muy bien después de una gran sequía que hemos tenido en la prestación del servicio gastronómico. Yo formo parte de un equipo este de Augusto restaurante y éste fue realmente interesante estuvimos con una capacidad de atención alta diríamos que supera casi un 70% y fue satisfactorio para nosotros”.

Imagen de archivo.





El turismo juega un rol muy importante en la economía.

Seguidamente El Khazen se refirió a las prohibiciones de tránsito comarcal , “Hemos oído las quejas de varios colegas y prestadores de servicios de la zona de Chubut donde les sucedió que imprevistamente el turista llegó el día domingo, llegaron a pasear a la feria, a El Bolsón, no fueron anunciados de que no podían regresar ese mismo día, cuando quisieron regresar hasta la tarde que se encontraron con que la policía no los dejaba regresar porque tenían que guardar una cuarentena Es una pena que hasta altura del año no podamos la comarca tener una unidad de criterio para el manejo turístico”.

Más adelante el prestador se refirió a la problemática que se da en el Parque Nacional Lago Puelo, “otro tema también que se te ha tenido en cuenta es las restricciones que tiene Parque Nacional para ingresar quien tiene un cupo de cantidad de vehículos, algo falso de criterio y no se han abierto todos los circuitos dentro del parque”.

Finalmente, El Khazen sostuvo que, “esto va a contramano de lo que es el problema de la pandemia, también no se entiende porque cuanto más esparción allá y cuando la gente se pueda distanciar más uno de otro es mejor , ahora que no se puede ingresar con vehículo hasta distintos lugares de los circuitos del lago, hace que todo se concentré en el parque estacionamiento y en derredor del muelle”, reflexionó el prestador.





Imagen de archivo

