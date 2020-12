Esta mañana personal de la policía de tránsito del acceso norte a El Bolson secuestro un rodado que no solo tenía cambiado el motor, sino que también el conductor presento un carnet trucho. Esta mañana personal de la policía de tránsito del acceso norte a El Bolson secuestro un rodado que no solo tenía cambiado el motor, sino que también el conductor presento un carnet trucho.

En contacto con noticiasdelbolson el jefe del departamento de seguridad vial de Rio Negro sección Andina Félix Valenciano confirmó que esta mañana pasadas las 9 AM, en circunstancias que personal policial se encontraban realizando control de vehículos y personas sobre en Ruta Nacional Nro. 40 se procede a identificar vehículo marca FIAT modelo: Duna, que provenía de sentido de circulación Norte-Sur (Los Repollos- El Bolsón) el cual al momento de su identificación venia conducido por un vecino de esta ciudad, a quien se le solicita la documentación correspondiente del rodado y su licencia de conducir.

Al verificar que el número de chasis coincida con el declarado en la cedula de identificación vehicular este se encontraba cubierto por masilla, se le realizo un raspaje obteniendo como numero de chasis: 8AS146000-00094941 manera inmediata es compulsado a través del sistema informático del DNRPA el cual arroja que el número de chasis pertenecería a otro vehículo M/ FIAT m/ DUNA, no coincidiendo con el rodado en mención.





















La licencia también

No obstante, al realizarle el control de la licencia de conducir se percata que la firma estampada en la misma no coincide con la firma del director de tránsito municipal de El Bolsón, por este motivo es consultado de inmediato al director de tránsito municipal si la firma correspondería a él, enviándole una foto de la licencia de conducir mediante mensaje manifestando el mismo que la firma estampada no correspondería a la de él.

Con toda esta situación se dio conocimiento al fiscal adjunto José Luis Tourcha, quien dispone se le inicie las correspondientes actuaciones judiciales por infracción al art. 289 inc 3 Y 296 del C.P, se impute al conductor y se secuestre el rodado.





