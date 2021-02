La ciudad de El Bolsón, en Río Negro, como Lago Puelo –en Chubut-, marcaron por ordenanza que el último sábado de cada mes de enero se conmemora la noche sin alcohol, con la premisa de sensibilizar a la población sobre el consumo de alcohol al volante y sus consecuencias.

Puntualmente, en esta ocasión, se recordaron los 10 años de la tragedia vial ocurrida sobre la ruta nacional 40, en el acceso norte, donde perdieron la vida tres jóvenes mochileros que habían llegado a la zona para festejar su egreso del colegio secundario y fueron arrollados por un artesano que conducía en estado etílico.

En coincidencia, desde distintos sectores lamentaron que “no adhirió el municipio de El Hoyo, a pesar de contar con una ordenanza al respecto”.

En líneas generales, tanto la población como los turistas cumplieron con la norma, aunque no faltaron las excepciones: Por ejemplo, en el barrio Esperanza, los vecinos denunciaron a través de las redes sociales que en la mañana del sábado “un hombre -en estado de ebriedad muy notorio y en un auto sin patente-, casi se incrusta en la despensa Marcelo, en la calle Pioneros. Llamamos a la policía, que vino y tomó los datos, pero no se llevó detenido al sujeto porque estaba muy borracho y no iba a poder pagar la multa, así que le dijeron que se vaya a dormir. Quizás uno desconoce el procedimiento y no entiende nada, justo cuando estamos transitando la jornada sin alcohol, pero qué pasa si choca a una vecina o un nene y produce algo más grave”, se preguntaron.

En tanto, el director de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de El Bolsón, Leandro Leoni, confirmó que en la madrugada del domingo “se registraron 15 secuestros de vehículos, cuyos conductores no superaron la prueba de alcoholemia”.

En Lago Puelo

Por su lado, en la localidad de Lago Puelo, hubo dos procedimientos que incluyeron el secuestro de vehículos, aunque ninguno por alcoholemia. En el primero de ellos, quedó retenido un auto por falta de licencia de conducir; mientras que en el restante se detuvo a un remise por carecer de la correspondiente habilitación.

Según se informó, “el operativo, encargado por el intendente Augusto Sánchez, fue encabezado por la coordinadora de Tránsito, Johana Ceballos; y el coordinador regional de Seguridad Vial de la provincia del Chubut, Gonzalo Aguilera, junto a la directora de Inspectoría, Miriam Zúñiga, y la colaboración de la policía local, para verificar un acatamiento total por los comercios de la localidad”.





10 años

En El Bolsón se conmemoraron los 10 años del trágico accidente sobre la ruta 40, que costó la vida a Max Yeuhen Tretyakov (18), Facundo Nehuen Marino (18) y Juan Enrique Schott (17), mientras que Jorge Arce (18), logró sobrevivir aunque le llevó meses recuperarse de las graves heridas sufridas. Además, la madre de este último falleció mientras pedía justicia por su hijo.

El acto recordatorio estuvo a cargo del grupo J.E.N., integrado por familiares de las víctimas, y que “no cesa sus tareas de concientización sobre el peligro que implica el consumo de alcohol al volante. En esta oportunidad, las actividades en tiempo de pandemia constaron de la presentación de una serie de afiches y charlas “sobre la importancia de crear conciencia en la sociedad sobre esta problemática”.

Al colocar una ofrenda floral en el punto del accidente, el intendente Bruno Pogliano destacó a “Enrique y Cristina Schott por su compromiso y permanente enseñanza. Lograron transformar el dolor en amor. Y también es importante recordar que El Bolsón se adhirió a la ley provincial de tolerancia cero de alcohol al momento de conducir, la cual se encuentra vigente al igual que las campañas de concientización”.

Precisamente, la jornada sin alcohol fija que “queda prohibida la venta, el expendio o el suministro de todo tipo de bebidas alcohólicas, al copeo o en envases cerrados, en todo el ejido de El Bolsón entre las 20 horas de dicho día y las 8 del día siguiente. En caso de incumplimiento, el comercio será sancionado con multa y se procederá a la clausura inmediata por el término de diez días de acuerdo al artículo 4° de la norma”, y que “el espíritu de dicha ordenanza es la concientización y prevención de los ciudadanos sobre el uso y abuso de bebidas alcohólicas y estupefacientes como también sus consecuencias, promocionando mediante actividades una alternativa sana y distinta de diversión para jóvenes y adultos”.

