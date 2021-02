El hecho ocurrió esta mañana cuando el piloto del helicóptero de hélice se disponía a descender de la unidad cuando desde la oficina de la ANAC vociferando se acercaba el titular de la localidad César Hidalgo quién con gruesos epítetos le pedía al piloto que retire la unidad de dónde quedó aterrizada, sin embargo, el hecho no quedó así dado que según destacó el propio piloto el funcionario lo tomo de las ropas hasta que intervinieron distintos testigos.

Como si la situación de combatir contra los voraces incendios que consumen cerca de 10000 hectáreas en la región de El Bolsón fuera poco, el piloto de uno de los cuatro helicópteros que opera en el aeroclub local se vio envuelto en un hecho bochornoso dado que cuando aterrizó en cercanías de la oficina que la Anac tiene en el aeródromo de El Bolsón se acercó el titular del organismo a los gritos y de mala manera, "--sácame el helicóptero ya de acá, No ves que me llenas de tierra la oficina y me golpeas los vidrios con las piedras que levanta, ya me está sacando el helicóptero de acá-- ,es lo que me decía en todo momento esta persona realmente desencajada y de muy mala manera”, relato a noticias del Bolsón el propio piloto Ricardo Cermesoni.

Con todo el piloto remarco que "en todo momento nosotros se le hablamos de manera calmada y educadamente Incluso le ofrecimos, si era necesario le limpiamos la oficina y si había algún daño nosotros nos haremos cargo de reparar la rotura que se ocasione, pero trate en todo en todo el momento de explicarle que somos 4 helicópteros y 3 aviones que estamos operando en un predio muy acotado y no hay otro lugar donde pueda aterrizar la aeronave”, relato Cermesoni de la empresa Helicé.

Denuncia

Sin embargo, la situación fue en escalada y terminó con un escándalo cuando el titular de la Anac tomó por la ropa a uno de los asistentes del piloto de manera muy violenta, por tal motivo tuvieron que intervenir varios testigos que observaron esta situación.

Esto motivó que el propio piloto de la aeronave confirmara noticias del Bolsón esta tarde que evalúan la posibilidad de realizar una denuncia policial por la agresión que recibió su colaborador.





