Si no hay escuela segura no habrá presencialidad



El Consejo Directivo Central de UnTER, informó en conferencia de prensa, realizada el 8 de febrero que para que sea posible la presencialidad los establecimientos educativos deben cumplir condiciones establecidas en el protocolo médico sanitario, Resolución 4119/20. Se remarcó que lo primordial es el cuidado de la salud. El Consejo Directivo Central de UnTER, informó en conferencia de prensa, realizada el 8 de febrero que para que sea posible la presencialidad los establecimientos educativos deben cumplir condiciones establecidas en el protocolo médico sanitario, Resolución 4119/20. Se remarcó que lo primordial es el cuidado de la salud.





El protocolo estipula la verificación del estado de los edificios, los insumos con los que cuentan, PSA acorde a la necesidad de cada institución y la organización posible que cada una podría tener para minimizar los riesgos de contagio, tal como quedó establecido en reunión con el Ministerio de Educación se debe respetar la distancia social preventiva de 1,5 metros.





Las escuelas que no tengan alguna de las condiciones señaladas trabajarán desde la no presencialidad, así como también se debe tener en cuenta la situación epidemiológica de cada zona y la movilidad docente.





Se reivindicó el trabajo docente durante la emergencia sanitaria en condiciones de DISPO y ASPO del 2020, lxs trabajadores de la educación sostuvieron con recursos propios la continuidad pedagógica y la Escuela Pública. La vuelta a la presencialidad, en un contexto complejo, dará continuidad a ese trabajo realizado durante el ciclo lectivo anterior.





En capítulo 7 del protocolo se identifica a las personas exceptuadas de asistencia presencial: mayores de sesenta (60) años de edad; Embarazadas y Grupos de Riesgo. A los fines de acreditar la pertenencia a estos grupos, el trabajador/a exceptuado/a deberá enviar la documentación correspondiente certificada por autoridad competente, que avale dicha situación vía jerárquica a la Dirección General de Personal-Subsecretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Educación y Derechos Humanos.





La dispensa implica no concurrir a la escuela y cumplir el débito laboral desde la no presencialidad, por lo tanto no se debe llenar una licencia.





En caso de presentar síntomas compatibles a COVID no concurrir a la escuela. Informar y comunicarse inmediatamente al 911 u otro número de atención del centro médico más cercano.





Para contener y mitigar la propagación de la epidemia de COVID-19 ahora y siempre debemos cuidarnos.





Ratificamos que el protocolo médico sanitario es de “cumplimiento efectivo” por lo tanto si las condiciones que el mismo establece no están garantizadas, los equipos directivos tienen la potestad de suspender la presencialidad.





Participaron de la conferencia de prensa Silvana Inostroza, Secretaria Adjunta y Claudia Asencio, Secretaria de Salud en la Escuela.

