Susana Elisaincin es la presidenta de la junta promotora del barrio Los Ñires y esta mañana diálogo con noticias del Bolsón en relación a la reubicación de 8 familias procedentes de la toma del Mirador del Azul, "yo estoy en la junta promotora el barrio Los Ñires, soy referente acá del barrio hace más de 10 años y el tema fue que el sábado se hicieron presente gente del municipio de la parte de tierras y de la parte de desarrollo social con la intención de reubicar a las familias que estaban haciendo la toma el mirador del azul, hecho que no había sido consensuado antes con el barrio “detallo la referente.

Además, agregó: “Ni siquiera nos llamaron a la junta promotora, ellos dijeron que empezaron a dar vueltas y ver a dónde había terrenos vacíos y los terrenos que estaban vacíos que no había casa, nadie viviendo, los iban a ocupar, nosotros entendemos la falta habitacional que hay en El Bolsón también entendemos que esto es una toma, mejor que nosotras nadie los sabe hace 10 año que estamos acá y sabemos lo difícil que es vivir acá, sin agua, sin servicio sin nada”, detallo la vecina.

Buena relación y falta de respeto

Seguidamente Elisaincin explicó que tratan de tener una buena relación con el gobierno, “nosotros tratamos de tener una buena relación con el gobierno de turno, Pero sentimos que se nos faltó el respeto el día sábado, tanto por la relación que veníamos llevando y a los vecinos que vivimos, que queremos vivir en paz en el barrio Los Ñires, por eso sentimos que fue una falta de respeto y una burla hacia nosotros que estamos acá hace 10 años”, explicó la referente.

Las dejaron tiradas acá

Mas adelante la vecina se centró en la manera que fueron traídas las familias reubicadas, “Quiero hablar al respecto de cómo fueron reubicadas estas familias que no fue en forma pacífica que dijeron, había 10 policías alrededor de un montón de gente o sea en una parte estábamos los vecinos, enfrente estaban las personas el mirador del azul del otro sector estaban los vecinos del barrio, dos propietarios de los terrenos lote 67 y lote 68, al vecino del lote 68 le rompieron la puerta de su casa y metieron una familia con niños adentro o sea una persona con sus hijos, meten mujeres con hijos porque total después tienen el aval del juez de menores que no lo pueden sacar”, denunció Elisaincin.

Me sacaste de allá arriba y ahora me venís a tirar a acá

Sobre la situación denunciada de ocupación de una casa explicó, “La casa estaba vacía pero tiene dueño esto es un atropello, porque no se puede actuar de esa manera, no se puede venir a las 6 de la mañana cortar alambrado, entrar por una tranquera donde hay un cartel de prohibido pasar y dejar a la gente tirada con colchones con todo lo que le desarmaron haya arriba”, enfatizo la referente barrial quien además remarco “ incluso la gente del Mirador, las mujeres lloraban porque decían --vos me sacaste de allá arriba y ahora me venís a tirar a un terreno-- a enfrentarme con los propios vecinos de la Loma”.

Escases de tierras, sobre población y funcionarios

Finalmente, sobre la denuncia que existe personas que tiene más de una hectárea de tierra la presidente de la junta promotora no dio detalles, “me guardo la respuesta, por ahora”, sostuvo y agrego “No sabría decirte si tienen más tierra o menos tierra. Yo sé que hay vecinos que acá hace 10 años que están defendiendo su lugar donde viven y eso si hay gente con más tierras lo tendría que controlar el señor de catastro, cuando vienen hacer las mensuras ellos dirán cómo tendrán que ser los terrenos acá arriba, pero ojo, el tema es el siguiente que acá más achicas los terrenos va a haber muchísimo más contaminación”, enfatizo.













