Ema espera una respuesta médica, “me miró, me abrazó y me dijo "estoy cansado mamita"

Ema espera que lo curen







“Desde hace dos meses que esta con vómitos y diarrea, desde el hospital no dan un diagnóstico certero de su situación, en Bariloche solo le dieron suero y lo mandaron a su casa”, Relato Yanina, la mama del niño que espera una derivación mientras la comunidad ruega por su salud. Confirmaron un turno para endoscopia recién el 19 de marzo, por lo que la comunidad reza para que Ema aguante hasta que el sistema pueda atenderlo.

“Mi chiquito tiene 4 años su nombre es Emanuel, quienes lo conocen lo llaman Manu, gringuito, flaco ❤️apodos llenos de amor por qué quien conoce a Manu sabe que es un amor de personita, el da amor sin importar si recibe o no medio preguntón pero el ama a todo el mundo sin importar nada” cuenta llena de amor Yanina que desde casi dos meses vive cada día un calvario luchando por su hijo.

En dialogo con noticiasdelbolson Yanina decidió hacer pública la situación que vive, “el día 8 de enero concurro a la guardia de El Bolsón por vómitos y diarreas, a lo cual se le indica reliveran y se lo manda a casa , un día paso y Manu se descompenso desde ahí empezó este largo camino a recorrer, Manu fue internado nuevamente se lo hidrato y cuando el volvió a tener color se le dio el alta , aguanto en casa aún con vómitos y diarrea de un domingo a un jueves donde se lo vuelve a internar” relata al joven mama que consultado sobre si ve alguna mejoría tras las internaciones respondió sin dudar, “ está cada vez peor muy deshidratado , a las 3 y media de la mañana se me informa que Manu será derivado a Bariloche a las 04 de la mañana pero corrimos con la mala suerte de que el hospital no podía contactar a la médica que llegó 04:30 más o menos quizás un poco más tarde.. fuimos derivados, llegamos a Bariloche y empiezo a escuchar todo lo que mi hijo tenía en ese momento *ARRITMIAS CARDIACAS, LIQUIDO LIBRE EN ESTOMAGO, DERRAME PLEURAL DERECHO”, cuenta Yanina que hace fuerza para no romper en llanto.





“Después de eso nos quedamos 6 días más en Bariloche internados, nos dan el alta, volvemos a casa y cuando estamos allá, el vómito había calmado un poco, pero la diarrea no.

El día 29 /1 vamos a un control de cardiología y Manu queda internado por qué sus análisis estaban alterados y me dicen que tiene acidosis metabólica, nos quedamos un día, nos dan la el alta hasta el jueves que había control de nuevo y a la noche Manu empieza con vómitos de nuevo, cada quince minutos, ya sin tener nada más que largar vomita jugo gástrico”, cuenta la mama.

Siguiendo con su relato Yanina cuenta, “a la mañana lo llevo a demanda pediátrica, ven su estado y se lo interna nuevamente para estabilizarlo y derivarlo a Bariloche, y allá fuimos, nuevamente al hospital de Bariloche, solos, angustiados, lejos de la familia, la realidad es que no tenemos muchas respuestas por qué no encuentran el virus o bacteria que está produciendo esto que deja en cama a mi niño.

Sigue con arritmias cardíacas, con diarrea y vómitos que lo terminan dejando totalmente en cama, cuenta Yanina que finalmente pide: “por favor que pidan por mi bebé, juro que me moví por todos lados por él y hasta los medios me dieron la espalda para no tener problemas! Me duele el alma, empezó de nuevo ayer con vómitos, los vómitos de los que hablamos desde el principio que lo dejan tiradísimo en camita, descanso algo por qué no fueron tan seguidos y está tomando sales, veremos si las tolera.

Otra noche sin dormir, diarrea crónica, anemia, vómitos aislados así, la sexta internación, la séptima y ahora la octava en menos de dos meses.













Aún con todo ese cansancio el me miró, me abrazó y me dijo “estoy cansado mamita” y juro mi corazón se partía en mil pedazos, mi niño, ¡¡mi super héroe, mi flaco, mi gringo, mi amor!!

Un poco más de fuerzas te pido que ya esto va terminar, ya vas a ser el niño que eras, lleno de ganas de jugar, medio alunado, pero por sobre todo amoroso!!

Como si fuera poco

Como si el calvario no alcanzase la mama tuvo que hacer una acción solidaria para comprar un oxímetro que el hospital no podía prestarle uno, “mediante una acción solidaria del grupo #juntos podemos, se consiguió un oxímetro prestado ya que necesitaba controlarlo en la noche agradezco a las chicas.

Endoscopia para el 19 de marzo

Con todo Yanina confirmo que consiguieron un turno para una endoscopia que se realizara en General Roca, hasta ahí es una buena noticia, pero siempre una de cal y una de arena, el turno es para el 19 de marzo, “no se si mi hijo va aguantar tanto tiempo vomitando bilis”, detallo la mama angustiada.

Finalmente, Yanina agradeció el apoyo recibido, “estoy agradecida con ustedes, quiero que lo sepan, que si algún día tengo que estar para alguna persona como están ustedes hoy lo estaré sin dudar, no le deseo esto a nadie porque les juro que es la sensación más triste del mundo ver qué tu bebé de tan solo 4 años se ahoga con su propio vómito, se duerme del cansancio, se desorienta de tanto perder líquido y cosas que duelen y duelen muchísimo. Siempre dije desde la primera derivación de EMA a Bariloche que contaría todo, pasó a paso de como la venimos llevando a veces me tomo el tiempo de llorar que también hace bien para descargar, pero suelen ser pocos minutos ya que no me gusta llorar cerca de Ema por que el siente todo, pero quiero que sepan que, si sigo, que voy a seguir golpeando puertas para que él esté bien, aunque quiénes deban responder, me miren mal, ¡me traten mal y quieran humillarnos! ¡¡¡Voy a seguir!!! ¡Es mi bebé!”, sentencio Yanina.

En tanto Yanina y toda una comunidad pide que Ema sea tratado como corresponde y que no se esperen turnos con plazos inalcanzables cuando la incertidumbre es hoy, la emergencia es hoy.





