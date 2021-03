Culminadas las primeras 48 horas de paro en reclamo de mejoras salariales y edilicias en la provincia de Río negro por parte del gremio docente UnTER, noticias del Bolsón diálogo con los secretarios locales Mónica San Martín y Ángel Quinteros .





Primeramente, la secretaria general del gremio a nivel local Mónica San Martín detalló algunas de las situaciones que entienden puede no puede ser naturalizada, "acá en E Bolsón el paro bueno fue acatado bastante, No al 100% pero con bastante acatamiento yo diría 80-90 porciento”, detallo la secretaria.

Seguidamente San Martin agrego que las escuelas están con muchos problemas, “tenemos escuelas que no tienen agua, que el gobierno les está mandando agua envasada con lo cual nosotros no estamos de acuerdo porque consideramos que el agua envasada puede ser este una cuestión de un momento, un día, un día no hay agua se rompió la bomba no pero no puede ser naturalizado, no puede ser permanente y menos en un contexto de pandemia porque en un contexto de pandemia no solamente es para ingerir el agua, sino que uno de los preceptos principales es la higiene”, enfatizo.

Escuela 337

Sobre la situación de la escuela 337, San Martin se refirió a la solución que nunca llega y los niños que deben caminar 4 cuadras para tomar clases en el centro comunitario le barrio Usina, “en el 2019 también dijeron que habían puesto la construcción en el en el presupuesto del 2020 y tampoco apareció, yo fui muy contenta decirle a la directora estaba todo listo pero nada, el problema edilicio de la escuela, problema del espacio, esa escuela atiende chicos de los barrios de alrededor de la Loma del medio, el barrio usina, el barrio obrero, de barrio los hornos, que hay algunos que les es más fácil para llegar a la 337 que a la escuela hogar”.

“Además hoy el centro comunitario está a disposición de salud, Así que tampoco lo podrían hacer si quisieran, cosa que está mal, está mal porque no es una escuela, es un centro comunitario “, enfatizo San Martin, sobre los módulos que se pretender colocar par apaliar la situación.

A su turno el secretario gremial Ángel Quinteros expuso, “elevamos una nota al señor intendente de la ciudad de El Bolsón Bruno Pogliano, lo fundamental de la nota son dos planteos: por un lado la cuestión sanitaria debe decir cuál es la situación epidemiológica que necesitamos como comunidad, como ciudad saber los vecinos, la vecina como ésta Bolsón con la situación epidemiológica, porque sabemos que el hospital de Bariloche ya no tiene capacidad para nada más, sabemos que el hospital Bolsón lamentablemente ya sea la provincia o el municipio, no hicieron las gestiones para poner en condiciones hospital y la mayoría los sectores populares la única alternativa que tienen es el hospital, entonces en qué situación estamos”, enfatizo Quinteros.

Seguidamente le delegado gremial agrego “por otro lado la cuestión del transporte es fundamental porque el protocolo plantea que ya no pueden viajar con la misma capacidad tienen que estar al 60% de capacidad de transporte entonces quién va a pagar los dos viaje o tres días y que necesita ser el transporte que antes hacían en un solo viaje”.





















Finalmente pidió al intendente que informe sobre las contrataciones y gastos por obra delegada que se hacen en educacion, “en la escuela 337, cuando larga la temporada de lluvia los docentes deben ir caminando por la vía publica a la intemperie hasta el centro comunitario, Entonces ya no son muchas situaciones, lo climático, pero además también está digamos esa tensión que genera hacia las compañeras docentes tener la responsabilidad de trasladarse por la vía pública a la intemperie y no tener en la escuela los espacios garantizando la educacion, incluso las aulas móviles que se prometen ¿cómo son? O sea, sí digamos ¿los funcionarios la funcionaria enviarían a su hijo a su hija a un aula móvil? porque la solución provisoria también genera desigualdad porque tenemos que hablar en estos términos y también decir cuáles son los recursos con los que cuenta el Ministerio para resolver esta situación es porque hay todo un planteo hecho”. “y también al Señor intendente le planteábamos eso, son encargados de las obras complementarias, obra menores, hay un dinero que gira el Ministerio de Educación al municipio directamente para eso, Entonces estaría muy bueno que se comunique a la población Cuál es el monto, en que se destina, cómo se generan las obras, a quienes se las dan, De qué manera, porque es parte del dinero público y que hay que comunicar como corresponde”, sentenció Quinteros.





-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------

powered by 123ContactForm.com |