Así lo confirmaron esta mañana las delegadas de El Bolsón Susana Águila y Mabel Barria quienes además de dar cuenta de Por qué realizaran la medida de fuerza, también destacaron sentirse discriminados toda vez que se vacunan a los docentes y no al personal de servicios auxiliares conta el Covid-19.





Esta mañana las delegadas locales de la unión personal civil de la nación susana águila y Mabel barría enumeraron los puntos que está reclamando el gremio por lo que el día jueves realizará un paro general, “Mientras grupos de trabajadores y trabajadoras van rotando en la ocupación de la carpa instalada frente a la Casa de Gobierno, en las asambleas, reuniones y también a través de encuentros virtuales, compañeros de las distintas localidades vamos definiendo junto a los referentes de la UPCN medidas de fuerza en reclamo de recomposición salarial”.

La situación económica de miles de familias es extrema y consecuencia de más de 3 años de recorte constante, detallo Águila. A partir de todas las demandas, nuestra organización sindical dispuso para este jueves medidas en los distintos organismos, “se definieron: jornada con quite de colaboración; trabajo a brazos caídos; reducción horaria a la mitad y paro”.

Discriminados

Seguidamente la delegada Mabel Barria califico como de discriminación el hecho de que en el área de educación se están vacunando a los docentes y no así al personal auxiliar, “no estamos siendo vacunados, estamos expuestos en un momento donde el Cobid está circulando más que nunca en la zona, no están diciendo nada, se ha retirado el turismo. Hoy estamos expuestos, ningún portero ha sido vacunado, nos tomaron los datos, nos anotamos en una página de la provincia. Yo hace más o menos un mes me anoté, casi todos los compañeros se anotaron y no tenemos ninguna novedad, desde la escuela, en el consejo no nos han dado ninguna respuesta”.

Mas adelante Barria detallo: “Lo cierto es que nosotros estamos trabajando como si hubiese una normalidad, que no hay. También estamos trabajando con condiciones como los momentos de normalidad y a veces peor porque de hecho llegan menos insumos que antes”.

Consultada la delegada sobre porque se da esta situación reflexionó: “la explicación que yo le doy particularmente es discriminación. Ese es el nombre que yo le pongo a esta cuestión, no lo entendemos creo que en todo el país está siendo igual, hay como una separación es discriminatorio porque estamos en el mismo espacio, expuestos de la misma manera, los mismos peligros, los pibes van al colegio nosotros cada vez que van al baño tenemos que entrar posterior y limpiar, estamos detrás de los pibes permanentemente, estamos expuestos permanentemente y yo lo que me pregunto es quién se va a hacer cargo cuando alguno de nosotros se enferme y tenga consecuencias graves como ya hemos tenido compañeros que han pasado por el Cobid y lo han pasado muy mal”, sentencio Mabel.





Mas adelante agregaron que desde la UPCN siguen en lucha, por salarios dignos, por un gobierno que escuche y evalúe cómo resolver el problema que el mismo creó a través de las políticas de empobrecimiento. Son los trabajadores y trabajadoras quienes atendemos las demandas cotidianas de los ciudadanos en oficinas, escuelas, hospitales y dependencias de contención social. “Nuestro trabajo de cada día es lo que sostiene la estructura de funcionamiento del Estado y al gobierno. Merecemos respeto y consideración. Merecemos un gobierno que esté a la altura de la responsabilidad con que diariamente prestamos servicios a todos los habitantes de esta provincia”.





