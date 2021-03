No nos detenemos, seguimos dando respuestas





La apertura del 50° período de Sesiones Legislativas resulta excepcionalmente significativa por varios motivos. Una nueva gestión que debió afrontar un escenario inédito para el mundo, desafiante y riesgoso.





Salimos airosos. Las políticas de Estado que ya estaban fueron revisadas y objetivadas en función de la difícil situación. Cada rionegrino fue más que una prioridad. La vida debía continuar con parámetros de cuidado que cambiaban constantemente y estuvimos a la altura de las circunstancias.





El Estado como gran estructurador administrando la excepcionalidad a la que nos obligó el COVID19, la Gobernadora Arabela Carreras liderando desde lo económico una política comprensiva de la situación, un servicio de Educación que no se detuvo pero debió adaptarse según las condiciones de cada región rionegrina y una especial atención para que ningún ciudadano padeciera necesidades de alimentación adecuada.





El bloque JSRN celebra orgulloso este acto de la libertad y la democracia, esta oportunidad para anticipar pero también para dar cuentas de la labor, que al decir de la Gobernadora Carreras "no es solo COVID", gobernamos y legislamos, dimos respuesta a los ciudadanos, cumplimos con nuestro deber y sobre todo sellamos el acuerdo no solo con quienes nos votaron, sino también con quienes no lo hicieron.





Medio siglo de Provincia en Río Negro, 50 años con altibajos e interrupciones en la vida de nuestra democracia, sin embargo, superamos escollos, somos mejores porque nos esforzamos para serlo, para servir más adecuadamente, no nos detenemos, seguimos trabajando.





-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------

powered by 123ContactForm.com |