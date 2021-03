De esa manera lo dejaron en claro los combatientes de incendios forestales de la brigada de incendio de Las Golondrinas quienes luego de perder el edificio completo, sus herramientas y está los vehículos particulares en el incendio del pasado martes, hoy colocan un cerco perimetral en el predio de la brigada para que no siga siendo usurpado. Imágenes gentileza Gonzalo Keogan.

Noticiasdelbolson dialogo con el jefe de la brigada de incendios de Las Golondrinas Víctor Flores quien se refirió primeramente a la tarea de reconstrucción que llevan adelante, “Sí cómo lo ves estaos comenzando a reconstruir todo esto y organizando un poco lo poco que quedo en pie”, detallo Flores.

Seguidamente y en relación a los rumores, cada vez más fuertes, sobre una toma a los terrenos de la brigada agrego, “los intentos nosotros ya lo vivimos hace un montón de años, sobre todos los chicos que están acá, no es la primera vez, el riesgo de toma siempre está latente no tenemos las palabras que nos afirman eso, pero lo vemos y lo vivimos”, detallo el brigadista.

Cerrar el predio

Con todo Flores sostuvo que están trabajando en cerrar el predio de la brigada, de esta manera se evitará que la gente intente avanzar sobre el espacio que le pertenece a la brigada de incendios, “Hoy por hoy estamos abocados a cerrar el predio definitivamente, lo que nos corresponde de la brigada, el resto bueno se ocupará el municipio, pero nosotros del predio para dentro vamos a defenderlo, lo que pasa afuera en los alrededores con los vecinos no sabemos”, detallo el jefe de la brigada.

A su tiempo Jesús, otro brigadista dejo en claro que es una situación molesta “es muy triste porque uno está abocado a apagar incendios y tener que estarse preocupando también por defender el terreno de nosotros para que no lo ocupen es algo que nos molesta y nos estresa demasiado”.

Nuevo acceso a la Eco Aldea

De inmediato Jesús y Fabian explicaron porque se abrió una nueva calle de acceso a la Eco Aldea, “quería aclarar nuestra intención no es estar peleando con los vecinos ni nada, nosotros tenemos acá el acceso que estaban usando los vecinos de atrás, que hace tiempo venimos reclamando de que se le haga otra acceso a la gente para que no utilice más la salida de emergencia de la Brigada, ahora en estos días nosotros mismos nos ocupamos de conseguir las máquinas y de abrir el otro camino para que las máquinas puedan enripiarlo, ahora está enripiada lo que estamos pidiendo que la usen, porque hay gente que se opone, todavía sigue pasando por acá, ese camino quedó mejor que la entrada está, es un camino ancho de dos manos y queremos que la gente que están viviendo atrás ocupen ese camino y nosotros poder tener disponible el terreno de la brigada para empezar a reconstruir y cumplir nuestras funciones acá dentro y no tener que estar compartiendo el terreno porque en ocasiones han faltado cosas y luego parecieron en la casa de algún vecino de atrás”, sostuvo.









Sobre la situación de los incendios Flores sostuvo que están controlados y hay brigadistas trabajando para sofocarlos, “nosotros llegamos a una determinación, ayer de que de la base de Golondrinas nos abocamos todos acá a defender el predio y comenzar la reconstrucción, el incendio veremos cómo sigue estos días venideros sigue trabajando mucha gente allá en el lugar así que dentro de todo se está trabajando y acá también vamos a meter de todas las pilas para que se pueda solucionar de una vez por todas y lograr que se cierre el predio definitivamente”, sostuvo Víctor Flores.

Cabe destacar que para evitar que los vecinos del Eco aldea continúen utilizando el camino interno del brigada se derribaron dos grandes pinos que se utilizaron a modo de barricada y de esta manera se cerró el tránsito.









