Noticiasdelbolson diálogo con el titular de la Udai El Bolson de la Anses Leandro Garcia en relación a la ayuda que se le brindo a los damnificados por los incendios tanto en Chubut como en Cuesta del ternero, además sobre la presencia en territorio y la garrafa social.





Sobre la ayuda que dio en territorio la Anses a los damnificados por los incendios Garcia Detallo: “se realizó un operativo bastante grande desde Anses central ya que vinieron dos camionetas para hacer un relevamiento de la situación que estaban atravesando los vecinos y vecinas de Chubut. Se tomaron medidas vinculadas a las asignaciones y a los subsidios por desempleo que se duplicaron para el mes de abril y también se hizo un pago automático de $14400 a todos los jubilados y jubilados pensionados beneficiarios de Anses, eso se hizo de manera automática es decir ,quienes tienen domicilio en la zona afectada por el incendio van a cobrar automáticamente y quienes por alguna razón no hayan cambiado domicilio en Anses pero vivan en la zona del incendio, pueden venir antes a completar una declaración jurada para recibir el beneficio de estar alcanzado por el tema del incendio”.

Ampliar el beneficio a los afectados de incendios en Cuesta del Ternero

Seguidamente el funcionario explicó que se esta evaluando la continuidad de este beneficio en el tiempo, “la continuidad en el tiempo de este beneficio está en evaluación. Ayer hablamos con el intendente de Lago puelo, Augusto Sánchez que estaba gestionando eso a través de Santiago Igon pero todavía no está definido”.

Sobre ampliar el beneficio a los vecinos de Cuesta del Ternero dijo, “También estamos trabajando para ver si podemos ampliar ese beneficio para las familias afectadas por el incendio en El Bolsón para la cuesta del ternero y demás, Pero todo eso está en tratativas viendo si lo podemos implementar”, sostuvo Garcia.

Garrafa social

Seguidamente el titular de la Udai El Bolson detallo que la garrafa social como otros planes ya se están implementando, “la garrafa social del plan hogar que se conoce bastante ya se cobra, es para la tarifa social y solamente se tienen que inscribir aquellos que hayan perdido el beneficio que lo venían cobrando, lo siguen cobrando y cuando se les da baja tiene que volver a inscribirse. Nosotros estamos todo el año haciendo ese trámite porque la gente se anotó en mayo y hasta mayo del año siguiente tiene el beneficio y ahí tiene que volver a reactivar en el beneficio. También estamos articulando con algunas organizaciones para el tema de la hacerle llegar la gente y cronograma del plan calor qué el municipio convocó a la institución así que estamos tratando de colaborar ese sentido porque se viene el invierno”.

En territorio

Sobre las salidas al territorio Garcia detallo los parajes que visitarán y los tramites que se pueden realizar, “ayer empezamos con los parajes rurales empezamos con El Manso, la semana que viene vamos al Mallín Ahogado y luego a Ñorquinco, Río Chico, también vamos a ir a Mamuel Choique y Fitamiche y la otra semana vamos a la rinconada Nahuelpán. La idea es garantizar por lo menos una vez por mes un punto más cercano para que los beneficiarios puedan hacer sus trámites”.

Sobre que tramite se pueden realizar Garcia explicó: “Todos los tramites se pueden realizar, Honestamente Anses usa sistemas operativos que a veces no podemos hacer algunos trámites por la función de internet porque los sistemas operativos de Anses son muy pesados, las máquinas necesitan buen internet. Ayer tuvimos bastante problemas en El Manso, pero bueno en base a la disponibilidad también de internet es la cantidad de trámites que podemos hacer, de todos modos así no podamos hacer algún trámite, elevamos la consulta le pedimos el teléfono a la persona y avanzamos en la gestión del trámite que es muy importante para la gente que muchas veces no puede llegar hasta esta Udai”.





