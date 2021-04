En medio del conflicto que mantiene el gobierno de la provincia de Neuquén con los trabajadores de la salud por lo que estos llevan varios días de rutas cortadas, decenas de camiones se encuentran varados en distintos sectores de la provincia entre ellos Picún Leufú donde distintos trabajadores del volante de la localidad de El Bolsón se comunicaron con este medio para hacer notar la situación que están viviendo. “necesitamos que alguien haga algo” sentenció Javier trabajador del volante que también en contacto con noticias del Bolsón explicó que no sólo podría comenzar a escasear el combustible sino también los alimentos en toda la región. En medio del conflicto que mantiene el gobierno de la provincia de Neuquén con los trabajadores de la salud por lo que estos llevan varios días de rutas cortadas, decenas de camiones se encuentran varados en distintos sectores de la provincia entre ellos Picún Leufú donde distintos trabajadores del volante de la localidad de El Bolsón se comunicaron con este medio para hacer notar la situación que están viviendo. “necesitamos que alguien haga algo” sentenció Javier trabajador del volante que también en contacto con noticias del Bolsón explicó que no sólo podría comenzar a escasear el combustible sino también los alimentos en toda la región.

“Hace varios días que estamos parados aquí en la ruta y nadie nos pregunta si necesitamos algo para comer, un poco de agua para tomar”, remarco a noticias del Bolsón Javier, uno de los choferes que desde hace varios días está retenido en la zona de Picún Leufú

“En mi caso vengo viviendo estos cortes desde el día domingo a la salida de Neuquén y ya llevo ahora aquí afuera de Picún Leufú dos días más. El jueves si pude llegar a Neuquén y cargar todos productos perecederos, frutas y verduras con destino a El Bolsón sin embargo logré llegar el jueves por la tarde acá a Picún Leufú luego de esperar un par de horas en Senillosa, pero desde el jueves que estamos aquí varados, somos decenas de camiones”, detalló el trabajador del volante.









Mas adelante agregó que están abandonados a la buena de Dios porque nadie se preocupa por ellos no tienen donde higienizarse, dónde ir al baño para hacer las necesidades, destacando que además no sólo no tienen para comer y hacer sus necesidades sino que también corren riesgo de ser asaltados por que se encuentran a 2 km de la localidad sin ningún tipo de custodia o vigilancia, “fui a hablar con la policía que estaba en el piquete y me explicaron que ellos sólo están para resguardar la integridad física de quienes están haciendo el piquete ya qué son minoría”, le explicaron a Javier.









Finalmente el trabajador el volante pidió que se haga presente al menos y gendarmería nacional y que alguien escuché la situación que están viviendo , “Estamos totalmente abandonados, estamos peor que el año pasado cuando se cortaron las rutas por la situación del Invierno, necesitamos que alguien haga algo”, sentenció Javier que también en contacto con noticias del Bolsón estimo que no sólo podría comenzar a escasear el combustible, sino también los alimentos en toda la región habida cuenta que es los camiones están varados en la ruta.





