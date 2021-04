Luego de un año de pandemia la regularización de las juntas vecinales es imperante detallo la concejal del Frente de Todos Rosa Monsalve. En la oportunidad también se refirió a la elección de un nuevo concejo local de la mujer.





Nos encontramos con la concejal Rosa Monsalve para hablar sobre las juntas vecinales y la normalización de las que aún todavía no están normalizadas, “respecto a las juntas vecinales que aún no están regularizadas hemos tenido una reunión con parte de la comisión de relaciones institucionales y desarrollo barrial con su presidente y también con la junta electoral a lo cual propusimos, desde nuestra concejalía, poder realizar llamados a elecciones en los diferentes barrios porque sabemos que los barrios no estarían normalizadas las juntas, entonces lo que le pedimos a la junta electoral es ponernos a trabajar en definitiva y también a la comisión. Así que se armó un cronograma de trabajo de dos reuniones mensuales para empezar a ver la posibilidad de en qué barrios se puede regularizar”.

Seguidamente explico que hay varios barrios que cuentan con una junta promotora como es el caso de los barrios Los Hornos, Los Cipreses, barrio Obrero, el caso de otros barrios como es el barrio El Mirador de la entrada de El Bolsón, “en estos barrios se han conformado como una junta promotora que, si bien el concejo deliberante no lo reconoce como junta vecinal, si los reconoce como una junta promotora trabajando en el barrio y con ganas de avanzar en el proceso de regularización. En muchos casos la implementación del plan calor, recordemos que se vino la época totalmente de frío y los vecinos necesitan su garrafa así que lo que nosotros queremos hacer es que los que han entrado en juntas promotoras al concejo deliberante, poder sentarnos a hablar y tratar de empezar a pensar en posibles llamados a elecciones en esos barrios”, detallo la edil.

Elecciones en el concejo local de la mujer

Mas adelante Monsalve detallo la actualidad del concejo local de la mujer que funciona con mandato prorrogado, “desde la concejalía vamos a estar presentando la próxima sesión un proyecto para hacer el llamado a conformar la nueva dirección ejecutiva del Consejo local de mujeres, ya que teníamos previsto, en el mástil, una convocatoria abierta donde todas las instituciones y agrupaciones podían asistir, pero no se pudo hacer porque vino el incendio”, explicó Monsalve

De inmediato agregó que se pidió una autorización al COEM, y la respuesta fue positiva, “El Comité de Emergencia está de acuerdo, nos ha dado un permiso, así que estaremos presentando como proyecto el llamado a la conformación del nuevo consejo local de mujeres”.





-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------

powered by 123ContactForm.com |