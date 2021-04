Esta mañana un grupo de 10 familias resistieron un desalojo interpuesto por la justicia en un predio ubicado en Mallín Ahogado, desde las 8 de la mañana esperaron la determinación del juez Marcelo Muscillo que una vez que llegó al lugar y diálogo con los vecinos decidió suspender la ejecución. En contacto con noticias del Bolsón el magistrado sostuvo: “evitamos un baño de sangre”. Por su parte las familias sostienen que sólo quieren un lugar para vivir.

El predio está ubicado en la zona de El Guadal, linda con las canteras en ese sector, y se encuentra en litigio desde hace más de 3 años, pero durante los últimos 15 días unas 10 familias ingresaron al lugar y luego de tener un principio de acuerdo con el ocupante original se establecieron allí. El referente de las familias Héctor Blanco explicaba, “nosotros estamos acá esta mañana y somos vecinos de El Bolsón estamos en este sector porque necesitamos un terreno con nuestras familias, hemos armado algunas de nuestras viviendas precarias”.













Además, Blanco detallo que tienen la necesidad de ocupar un lugar donde vivir, “somos más de 10 familias que estamos acá que somos de El Bolsón llegamos algunos después de que se quemaran nuestras casas en los incendios, no tener un terreno te lleva a esta situación porque sabemos que el estado no da los recursos para que podamos tener un lugar donde vivir y bueno nosotros hemos tomado la decisión con la familia de instalarnos acá”.









Evitar un baño de sangre

Seguidamente el juez suplente del juzgado nº11 de El Bolsón, Marcelo Muscillo dialogo con noticiasdelbolson y sostuvo que no es que se llegó a un acuerdo, “recién estuve hablando con la gente para calmar un poco la situación porque se estaba poniendo muy áspera y no es la idea, por supuesto que un desalojo no es una situación agradable ni uno va a esperar que nos reciban con un asado para compartir, pero tampoco era cuestión de generar daños personales o también ambientales”.

Con todo el magistrado agrego que había riesgo ambiental, “parece que han rociado parte del bosque con combustible, Entonces no queremos que las cosas sean peor, la idea es no empeorar las cosas que ya están bastante complicadas”, enfatizó Muscillo.













Sobre la génesis de este problema explico que en el juzgado se recibió un pedido de desalojo de la provincia, “estás son tierras de la tierra provincia, el pedido de desalojo es por una familia no es por tema de vivienda, esto tiene que quedar claro, acá no hay cuestiones vinculadas con necesidad de vivienda ni de pueblos originarios ni nada por el estilo”.













“Simplemente es gente que vino, cortó bosque en gran cantidad, tanto bosque implantado como bosque natural y después sin permiso y en un campo que es de la provincia porque no están tan reconocidos como ocupantes, excavaron una cantera gigante y vendieron el ciprés, vendieron el pino, vendieron los áridos, esta fue la presentación de la provincia y en ese sentido no pidieron el desalojo”, detallo el juez suplente.













Habrá una audiencia



Sobre cómo sigue esta situación Muscillo explico, “Ahora nosotros tenemos que ver el expediente, los convoque a una audiencia a los ocupantes originales no a los que han apareció en estos últimos días, Sí nos a los originales con su abogado para charlar un rato”.

No son mis enemigos, se tienen que ir.









Mas adelante el juez dejo bien en claro que la tierra y propiedad de la provincia de Rio Negro, “la tierra es de la provincia no hay otra, lo que hice fue escuchar mucho a la policía porque son ellos lo que tienen experiencia de situaciones como ésta, lo que plantea la policía y precisamente con este tipo de acciones de garrafas y eso, la situación actual es de muchísimo peligro para el personal policial para la gente que está ahí también”.













Finalmente, el magistrado explicó que no hay enemigos ni bandos, “no son mis enemigos, se tienen que ir porque hay una orden judicial que está legalmente dispuesta y es lo que corresponde por las leyes que están vigentes, insisto la provincia es la dueña del campo y la dueña de los recursos naturales del subsuelo, es la dueña del vuelo forestal. Pero esto no implica que la gente sea mi enemiga, no quiero a nadie lastimado, no quiero ni un policía herido ni alguien de ellos”, sentenció el juez Marcelo Muscillo.





