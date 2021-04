Es la historia de Miguel Muñoz, un vecino del barrio ex ProMeBa que se ausentó tres meses de lote que había comprado y cuando llegó le habían usurpado un cuarto del mismo. A pesar de que desde el municipio le dijeron que el lote le correspondía, al tirar un cerco precario que habían armado lo denunciaron.

Se trata de un vecino del barrio ex ProMeBa que no sólo vio vulnerado su derecho a la propiedad, sino que también le hicieron una denuncia penal por seguir la recomendación de funcionarios municipales. La historia se desarrolla en el ex ProMeBa cuando hace ya cinco años Miguel compró un lote sobre el cual sostuvo no pudo comenzar a construir de inmediato habida cuenta de que su trabajo lo mantenía fuera de la localidad de El Bolsón donde nació y se crio.

Sin embargo, al volver a visitar su lote y querer comenzar a construir se encontró que un cuarto del mismo estaba ocupado y que había una persona que ya estaba ofreciéndolo en venta, "en el 2019 hable con Juliana Ortega cuando era concejal, por el tema del terreno, me dijo --vamos a ir viendo dame un tiempo para poder ir recuperando ese pedazo de terreno que tus usurparon, en febrero más o menos del año pasado empezaron a venir para ver el tema de la gente que estaba viviendo en el barrio y los terrenos que estaban baldío para poder ubicar a la gente que necesitaba, pasó todo eso tuvimos un par de reuniones con Juliana y me aseguro que el lote era mío”, señalo Muñoz.

Hace una exposición y levanta el alambre

Seguidamente Muñoz explicó que por concejo de la ex concejal y ya funcionaria de hábitat procedió a quitar el alambre que subdividía su lote, “hace casi un mes atrás, en la última reunión que tuve con Ortega para ver el tema del terreno ella me dijo de palabra --ahora anda directamente a la policía, hace una posición y directamente cerra todo el terreno por que el terreno te pertenece y después vemos de reubicar a la gente que compro esa porción de tu terreno”, explicó el damnificado.

En todo momento Miguel destaca que la actual mujer, que lo está denunciando, compró de buena fe que incluso ya antes que ella, habían comprado varias personas la mismo porción de lote que le pertenece, sin embargo durante la última semana y media hubo un movimiento extraño en el concejo deliberante donde se debía aprobar una nueva sesión de derechos a lo cual Muñoz atribuye que algún concejal tendría algún tipo de parentesco o familiaridad con la nueva ocupante de su lote, por ese motivo frenaron toda acción.

Lamentablemente este hecho que no sería la primera vez que ocurre en El Bolsón, que algún concejal, aprovechando la investidura que le confío la ciudadanía al votarlo intercede por algún vecino o algún familiar para quedarse con un pedazo de tierra que no le pertenece.





-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------

powered by 123ContactForm.com |