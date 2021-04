Esta mañana, por segundo día consecutivo los vecinos del barrio El Mirador realizaron un corte sobre la ruta nacional 40 pidiendo que se normalice el sistema eléctrico del barrio. Cerca del mediodía referentes del ejecutivo Bolsones se presentaron en el lugar junto a trabajadores de la empresa Edersa y le dieron una solución al reclamo.









En diálogo con noticiasdelbolson el referente barrial Aníbal Poblete explicó que luego de a ver esperado dos semanas tras el primer reclamo la solución fue pero que el problema original, “la situación energética es cada vez peor, seguimos con muy baja energía eléctrica porque tenemos transformadores muy chicos con llaves térmicas de 40 amperes en los dos pilares comunitarios que tenemos para 36 familias. Así que se corta cada hora, hay que subir las térmicas se recalientan y volvemos a subirlas y a la noche prácticamente nos quedamos sin luz por eso estamos ahora pidiendo que se presente algún funcionario público para que hable con los vecinos y para ver cómo sigue esto, ya que nosotros necesitamos respuesta para ver cuándo van a comenzar las obras”, sostuvo Poblete.

















Seguidamente referente hizo mención de la mensura sobre la cual no han tiendo respuestas, “Eso se estancó, hace ya más de un año que pagamos esa mensura y todavía no tenemos noticias, lo último que sabemos es a través de un mensaje que se están gestionando las mensuras, pero hace varios años ya que están gestionando y todavía no tenemos respuesta por eso necesitamos que hoy se presenten y firmen una nota donde exigimos que por favor empiecen ya con el trabajo, porque se viene el invierno y esto se va a poner muy feo”, sentenció.

Además, agrego que la mensura es injerencia municipal sin embargo fueron los propios vecinos os que pagaron por este trámite, “la pagamos entre todos los vecinos porque ellos vinieron, nos trajeron a esta persona y en realidad ellos vinieron con esta agrimensora y propusieron la para trabajar, pero hace más daño como te digo y nada. Lo que ella nos trajo, un contrato lo firmamos, se pagó y por eso queremos respuestas con ese tema que es urgente”, detallo Poblete.

















Rápida respuesta municipal

Más tarde en horas del mediodía se presentaron referentes municipales informándole a los vecinos con una nota firmada por el propio intendente Bruno Pogliano que la mensura se encuentra en trámite ante el catastro provincial, destacando que la geometría del barrio ya está definida y no sufrirá modificaciones en virtud de lo cual solicita la empresa Edersa la urgente ejecución de las obras proyectadas, esto permitirá regularizar el servicio eléctrico en el barrio El Mirador. En virtud de esto los vecinos levantaron el corte de ruta y quedaron a disposición de las noticias que seguirán surgiendo luego de esta nota que fue presentada. También con los referentes municipales llegaron operadores de la empresa consignataria que solucionaron la poca atención que había, colocando térmicas de mayor capacidad, informaron los propios vecinos.





-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------

powered by 123ContactForm.com |