Durante una reunión mantenida entre las ligas de futbol de la región se unificaron criterios de sanciones a jugadores violentos, pero también se puntualizo en la actitud y capacitación de los árbitros.

En diálogo con noticiasdelbolson el presidente de la liga Afuca detallo: “Gracias a Dios sí podemos charlar el día miércoles en la reunión un que se hizo en la dirección de deportes y llegamos a un a un buen acuerdo entre la liga Afuveco, Afuca, Afca y también en su momento van a estar involucrada que Lifuba y ligas que tengan que ver con el control del fútbol regional”.

El punto más álgido de la reunión paso por las agresiones a los árbitros reconoció Almirón quien además remarco: “se habló principalmente sobre la violencia contra los árbitros y es algo que nosotros tenemos que trabajar y mucho sobre esto. Por eso es necesario hoy armar un tribunal de disciplina que esté integrado por la dirección de deportes por todas las ligas y también la gente del fútbol femenino para que se pueda hacer un trabajo en conjunto y tomar determinaciones que sean importantes, que hagan un impacto en nuestra disciplina”.

El que agrede no juega mas

En relación a las sanciones Almirón detallo que no solo serán unificadas, sino que se informará también a la justicia. Con todo, explicó que comienzan a regir desde esta semana, “a partir de la firma de este acuerdo, que sería esta semana, todo jugador que cometa este tipo de infracciones o genere una gresca generalizada en la cancha de fútbol lamentablemente va a ser expulsado no va a poder participar de las ligas, porque si no estamos en un hecho de jugadores que pasan un lugar a otro y siguen jugando y también a la vez se va a notificar en la semana a todo aquel que organiza un torneo relámpago o juego que se hacen dentro de salones privados, gimnasio privado, fútbol 5, para que vaya sabiendo también el trabajo que vinimos haciendo las ligas y la dirección de deportes”.

Los árbitros también

Mas adelante, Almirón detallo que también los árbitros están en la mira, “sobre el acuerdo también es valedero aclarar que no solamente la disciplina es contra los jugadores sino también se va a exigir que cada árbitro que dirige en las ligas, mes a mes esté en cursos de capacitación para actualización de las reglas y un montón de cosas que tienen que ver con el con el comportamiento de un árbitro”, explicó el dirigente.

Finalmente, el presidente de Afuca explico que también se escucha le reclamo de los jugadores, “también uno tiene que hacerse eco del pedido de los jugadores, porque a veces no es solamente que toda la culpa va a ir sobre un jugador, sino que a veces el árbitro también comete sus errores o tiene actitudes que no son las adecuadas para dirigir un partido de fútbol, y eso es algo que tenemos que ir acomodando”, finalizo.





