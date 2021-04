Se trata de un grupo de vecinos que viven del lado norte de la calle costanera y la Calle Mariano Moreno sostienen que desde que se hizo un arreglo hídrico en la intersección de estas calles cada vez que llueve y pasa la máquina es imposible ingresar con los vehículos al domicilio.

Con la llegada de las primeras lluvias se evidencia el problema de drenaje que tiene la calle Balcarce en la intersección con Mariano Moreno, esto motivó que cada vez que se junta mucha agua en esa intersección las máquinas en municipales tengan que realizar un drenaje por nivel y esto genera inconvenientes a los vecinos, “esta es la tercera vez que nos pasan la máquina y nos dejan un desnivel que no podemos mover los vehículos, la primera vez cuando quise salir No me di cuenta rompí el paragolpes y nadie se hizo cargo”, relato Juan Sepúlveda a noticias del Bolsón.

A su tiempo otro vecino relato que tiene un galpón de depósito con mercadería y cada vez que se junta agua en la esquina viene a pasar la máquina dejando una zanja que es imposible transponer por los camiones, por lo que tienen que taparla a pala ellos mismos.

Más adelante Javier relató que su padre sufre de hipertensión por lo que es necesario que tenga despejada la salida del auto y no tener que estar pensando si en una salida de emergencia volver a romper el vehículo, relato el vecino que teme por la salud de su progenitor.

Entubar

Con todo, los vecinos estiman que la solución de fondo que debe ejecutar el municipio es la colocación de un drenaje con tubos de cemento para que el agua pueda fluir libremente hacia el río Quemquemtreu, de esta manera se evitaría que cada vez que pase la máquina queden aislados.

Respuesta

Cabe destacar que una vez planteada la queja por parte de los vecinos, rápidamente llegó una máquina municipal que se abocó a realizar las mejoras solicitada por los vecinos, al menos en forma provisoria, también se hizo presente en el lugar Marcos Figueroa quien dialogo con los vecinos y destacó que no eran los trabajos que habían sido encargados, por lo que se comprometió a buscar una solución definitiva.





