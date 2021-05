El intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, comunicó la resolución 1127/21 que establece la adhesión al DNU 334/21 de la Nación con medidas específicas para la localidad. "Es una decisión difícil pero un cierre estricto es la única alternativa que encontraron los especialistas en salud para achatar la curva de contagios por lo que es nuestra responsabilidad respetar el trabajo de las y los trabajadores de la salud para preservar la vida de nuestra población", explicó Augusto. La normativa pone especial énfasis en la necesidad de reforzar los cuidados individuales y ejercer la responsabilidad social para evitar los contagios. El intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, comunicó la resolución 1127/21 que establece la adhesión al DNU 334/21 de la Nación con medidas específicas para la localidad. "Es una decisión difícil pero un cierre estricto es la única alternativa que encontraron los especialistas en salud para achatar la curva de contagios por lo que es nuestra responsabilidad respetar el trabajo de las y los trabajadores de la salud para preservar la vida de nuestra población", explicó Augusto. La normativa pone especial énfasis en la necesidad de reforzar los cuidados individuales y ejercer la responsabilidad social para evitar los contagios.

La resolución confirma la restricción de circulación quedando permitido circular en proximidades del domicilio entre las 6 am y 6 pm de cada día. Los desplazamientos pueden realizarse entre esos horarios con fines recreativos y para la adquisición de elementos de primera necesidad sin abandonar el ejido de Lago Puelo. Para quienes se encuentren realizando este tipo de diligencias en esos horarios no será necesario presentar comprobantes.

Asimismo, se suspenden las actividades sociales, deportivas, turísticas, culturales, económicas, religiosas y educativas que impliquen presencialidad.





En cuanto a la actividad comercial, los comercios esenciales y no esenciales podrán funcionar hasta las 18 hs con una ocupación del 50% de su capacidad y estricto cumplimiento de protocolos. Los establecimientos gastronómicos no esenciales podrán trabajar con delivery (entregas a domicilio) y take away (para llevar) hasta las 23 hs. Queda prohibido el consumo en interior de los locales gastronómicos no esenciales.





Las remiserías podrán funcionar en el horario habilitado, quedando a disposición únicamente para el traslado de personal esencial y autorizado fuera de los horarios permitidos para circular.





Quedan exceptuadas de estas medidas las personas afectadas a las actividades y servicios esenciales con la consecuente acreditación y en estricto cumplimiento de desplazarse para las tareas para las que fueron habilitados. Lo mismo aplica a quienes deban retornar de su lugar de trabajo en los horarios establecidos.





Las medidas permanecerán vigentes desde el sábado 22 de mayo a las 00 hasta el 30 de mayo inclusive bajo posible extensión en caso de que no se reduzcan los contagios.





En relación a la actividad presencial en la Administración Pública Provincial, entes autárquicos y organismos descentralizados deberán ir a trabajar quienes sean convocados. Hay modificaciones de horarios de circulación para algunas jurisdicciones.

El Gobierno Provincial dictó el decreto N° 355 mediante el cual se establecen las condiciones de cumplimiento de las medidas preventivas vigentes por la pandemia de Covid-19 hasta el próximo 30 de mayo incluido.

En el decreto se establecieron nuevas medidas de cuidado para los departamentos de Escalante, Sarmiento, Río Senguer, Futaleufú, Cushamen y Languiñeo. Además, se mantienen vigente medidas preventivas para la circulación de las personas y la imposibilidad de realizar reuniones con más de 10 participantes o asistentes en algunas localidades y ciudades de Chubut.



Horarios de circulación

El decreto establece que la circulación de las personas se restringe en el horario de 19:00 a 06:00 horas en los departamentos de Escalante (Comodoro Rivadavia y Rada Tilly), Sarmiento (Sarmiento y Buen Pasto), Río Senguer (Alto Río Senguer, Aldea Apeleg, Aldea Beleiro, Ricardo Rojas, Facundo, Lago Blanco y Río Mayo), Futaleufú (Esquel, Cerro Centinela, Corcovado, Trevelin), Cushamen (Cushamen, Cholila, El Hoyo, El Maitén, Epuyén, Gualjaina, Lago Puelo) y Languiñeo (Tecka, Aldea Epulef, Carrenleufú, Colan Conhué y Paso del Sapo), desde las 00:00 horas del 23 de mayo y hasta el día 30 de mayo, y los días 5 y 6 de junio de 2021. Están exceptuados de dar cumplimiento a dicha restricción, el personal afectado a actividades esenciales, a los fines de las tareas desarrolladas.

En el resto de los departamentos, se puede circular de lunes a jueves, entre las 6 y 0,30 horas del día siguiente; de viernes a domingo, entre las 6 y 1,30 horas del día siguiente.



Suspensión de actividades presenciales

Además, se establece en el decreto que en todo el territorio de la Provincia, se suspenden los días 26, 27 y 28 de mayo todas las actividades en los establecimientos educativos públicos y privados de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial. Las actividades previstas se desarrollarán acompañando y fortaleciendo el proceso de enseñanza y aprendizaje desde la no presencialidad.

También se suspende la actividad presencial en la Administración Pública Provincial, entes autárquicos y organismos descentralizados, salvo aquellos convocados para garantizar actividades necesarias e imprescindibles requeridas por las autoridades superiores. Los no convocados deberán prestar servicios con la modalidad de trabajo remoto.



Suspende actividades deportivas, religiosas, sociales

Al mismo tiempo, el decreto suspende en los departamentos de Escalante, Sarmiento, Río Senguer, Futaleufú, Cushamen y Languiñeo todo tipo de presencialidad en las actividades culturales, deportivas, religiosas, educativas, turísticas, recreativas y sociales.

Por otra parte del decreto, se establece que quedan exceptuadas de las restricciones previstas para los departamentos de Escalante, Sarmiento, Río Senguer, Futaleufú, Cushamen y Languiñeo las siguientes actividades y servicios, las que podrán funcionar en el horario de 06:00 a:19:00 horas: Atención médica y odontológica programada con sistema de turno previo. Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con sistema de turno previo; Personal afectado a la obra pública y privada y a tareas de seguridad en demoliciones; Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad, de alimentos, higiene personal y limpieza. Ferreterías. Veterinarias. Provisión de garrafas y leña; Actividades vinculadas a la cadena de valor e insumos de la industria de la alimentación; de higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios; Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y pesca; Servicios de lavandería; Traslado de niños, niñas y adolescentes para vinculación familiar; Retiro de alimentos en locales gastronómicos de cercanía; Ventas de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas y bicicletas, únicamente bajo la modalidad de entrega puerta a puerta; Establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e impuestos.

En cuanto a la venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas y las que integran el rubro gastronómico, las que podrán desarrollar su actividad de manera presencial en el horario indicado y a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio (“delivery”) o retiro (“take away”), actividad que podrá desarrollarse desde las 19:00 hasta las 00:00 horas. En ningún caso podrán abrir sus puertas al público.



Salidas

Podrán realizarse salidas de esparcimiento en espacios públicos, al aire libre, de cercanía, en horario autorizado para circular, y dando cumplimiento a las reglas de conducta generales y obligatorias.

En ningún caso se podrán realizar reuniones familiares y de ningún otro tipo, ni concentraciones de personas, ni prácticas recreativas grupales, ni se podrá circular fuera del límite del municipio del domicilio de residencia.















DNU con las nuevas medidas contra el Covid-19 en Chubut