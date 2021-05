El PJ de Lago Puelo quiere dar a conocer a la comunidad toda, él nefasto proceder del bloque crecer y del radicalismo en la comisión de labor parlamentaria del día viernes 21 del corriente. El PJ de Lago Puelo quiere dar a conocer a la comunidad toda, él nefasto proceder del bloque crecer y del radicalismo en la comisión de labor parlamentaria del día viernes 21 del corriente.

La comisión fue convocada con un único tema analizar la propuesta de la unidad ejecutora creada desde producción con el fin de organizar la producción de los módulos de emergencia que fabricaran para los vecinos afectados por la catástrofe ígnea.

La modalidad de compra directa, es una decisión política de este gobierno justamente para generar trabajo local en todo sentido, proveedores locales, aserraderos locales, cooperativas locales y trabajadores locales.

El tribunal de cuentas provincial, órgano de contralor de los fondos de catástrofe ígnea sólo permite hacer compras por un monto de $5000000 por vez, cosa que impide comprar grandes volúmenes y por supuesto conseguir mejores precios ya que como es sabido los presupuestos tienen vigencia sólo por 5 días.

Desde la unidad ejecutora se hizo un trabajo serio, con 5 presupuesto que fue presentado al concejo deliberante y ante la comisión de Hacienda donde fue trabajado. Porque existe la posibilidad de ampliar el monto de compras con aval del Consejo.

El viernes pasado en labor previa a la sesión extraordinaria para votar esta posibilidad, tanto el bloque de Crecer como el bloque radical se negaron a tratar el tema poniendo como excusa la no conformación del tribunal fiscalizador a sabiendas de que no se ha convocado por qué el bloque del frente de todos a un no seleccionó su representante.

Queda claro entonces que a estos bloques no les importa la urgente necesidad de los damnificados de tener un techo que los abrigue antes que la dureza del invierno sea más cruda, el aumento del volumen de dinero significa optimizar el mismo, más módulos, más gente trabajando y más celeridad en la atención de la catástrofe.

Politizar la necesidad y la urgencia en darle respuesta a los damnificados es una aberrante falta de solidaridad para con ellos.

Desde el PJ lago puelo repudiamos este accionar egoísta de quienes después de las sesiones y o trabajo en comisiones se van a sus casas a dormir calentitos.

Al pueblo no se le miente, no se le usa para una Chicana política de bajo nivel cuando está sufriendo los horrores de una catástrofe.

Partido justicialista de Lago puelo donde hay una necesidad hay un derecho

Zulma Beatriz Maldonado presidenta PJ Lago Puelo DNI 21.702.984





-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------

powered by 123ContactForm.com |